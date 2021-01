B. Gröhling: MŠ sa môžu do výzvy Múdre hranie zapojiť do 1. februára

Bratislava 28. januára (TASR) – Materské školy sa majú možnosť do výzvy Múdre hranie, ktorá je určená na nákup detských kníh či didaktických pomôcok, zapojiť už len pár dní. Termín podávania žiadostí je do 1. februára vrátane. Vo štvrtok to na sociálnej sieti pripomenul minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Rezort naň vyčlenil 500.000 eur a podporených bude od 500 do 1000 materských škôl. Zapojiť sa môžu všetky materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Financie z projektu majú využiť na nákup detských kníh, pomôcok a hračiek na rozvíjanie jemnej motoriky, technických zručností, matematickej gramotnosti alebo reči.



Maximálna výška príspevku je 1000 eur na jednu materskú školu. Objem financií bude závisieť od počtu žiakov. Materské školy, ktoré navštevuje menej ako 50 žiakov, môžu získať príspevok 500 eur. Školy, ktoré majú 50 a viac detí, môžu získať maximálne 1000 eur.



"Začiatkom februára budú zverejnené podporené projekty v rámci výzvy Čítame radi 2, v ktorej vyčleňujeme ďalších 400.000 eur na nákup kníh do škôl a školských knižníc," uviedol Gröhling. Ako dodal, v tejto výzve sa vyberá z nepodporených projektov z decembrovej výzvy, takže sa nie je potrebné do nej opätovne zapájať. Maximálna dotácia na jednu školu bude 800 eur, odhadom tak rezort školstva podporí ďalších 530 škôl.