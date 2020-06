Gröhling: Spúšťame výzvu na zabezpečenie podporných profesií

Partizánske 1. júna (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR spúšťa pre školy výzvu na zabezpečenie podporných profesií v školstve. Na miesta pre špeciálnych pedagógov či psychológov vyčlení 82 miliónov eur. V pondelok o tom v Partizánskom informoval šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).



"Spúšťame výzvu na projekt v sume 82 miliónov eur, kde školy budú môcť žiadať financie na miesto asistentov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, psychológov a iné podporné profesie. Celkovo pôjde o 2500 zamestnancov na 32 mesiacov," uviedol Gröhling.



Do výzvy sa podľa neho môžu zapojiť školy, ktoré ešte nežiadali o asistentov, ale i tie, ktoré o nich už žiadali. "Myslím, že tento podporný personál bude veľmi dôležitý od 1. septembra," poznamenal.



Financie na miesta pre podporných zamestnancov pedagógov budú žiadať aj partizánske školy, potvrdil primátor mesta Jozef Božik. "Jednoznačne sa zapoja všetky základné školy. My sme o tom diskutovali aj na stretnutí s riaditeľmi ZŠ. Mesto Partizánske prostredníctvom ZŠ bude žiadať asistentov práve preto, že ich potrebujeme. Vždy to bol nedostatkový tovar, pretože peňazí bolo vždy málo," vysvetlil.



Rezort školstva zároveň preplatí vybraným školám náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s tvorbou pracovných listov pre žiakov po vzore školy v Bystranoch.



"Školy majú s týmto náklady, preto sme uvoľnili ďalších 370 000 eur a identifikovali sme dané školy cez okresné úrady a týmto budeme už tento týždeň posielať peniaze, aby si vykryli tlač, tonery, papiere a všetky ostatné veci," ozrejmil Gröhling. Ostatných učiteľov podľa neho ohodnotí spoločnosť, rodičia a on.



"Dúfam, že spoločne s ministrom financií (Eduard Heger, OĽaNO, pozn. TASR) ich v najbližších mesiacoch potešíme sumou, o ktorú sa budú zvyšovať platy učiteľov," poznamenal.



Do škôl aktuálne podľa ministra nastúpilo približne 80 percent školákov, do materských škôl približne 60 percent detí, presnejšie štatistiky bude mať rezort k dispozícii počas tohto týždňa. Nie všetky školy mali k dispozícii dezinfekčné prostriedky, čo potvrdil i Gröhling.



"My sme na to poskytovali financie i v rámci vzdelávacích poukazov, lebo sme menili zákon. Vzdelávacie poukazy sme predlžovali až do konca kalendárneho roku, aby peniaze školy nemuseli vracať a reálne využiť na dezinfekciu. Verím, že aj zriaďovatelia so školami vyriešia túto situáciu," podotkol. Šéf rezortu školstva zároveň deklaroval, že rezort je na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravený.



Šéf rezortu školstva v pondelok navštívil aj základnú školu v Bošanoch v okrese Partizánske, ako i Strednú odbornú školu Jana Antonína Baťu v Partizánskom. V Partizánskom do materských škôl nastúpilo približne 47 percent detí, do základných 66 percent.