Gröhling: MŠVVaŠ chce vytvoriť dve strešné priamo riadené organizácie

Bratislava 17. mája (TASR) – V rezorte školstva by mali byť dve strešné priamo riadené organizácie, ktoré budú efektívne. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). V súčasnosti pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR patrí desať rozpočtových a šesť príspevkových organizácií.



Gröhling poznamenal, že na ministerstve sa priamo riadeným organizáciám venuje pár ľudí. Podľa neho sa majú v nasledujúcich mesiacoch pozrieť na to, či sa dajú niektoré zlúčiť, presunúť na iné ministerstvo alebo zrušiť. "Víziou je, aby fungovali dve strešné organizácie," povedal šéf rezortu školstva s tým, že pod ne budú spadať všetky ostatné organizácie.



"Výskumná agentúra, Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Centrum vedecko-technických informácií SR majú jednu líniu a mali by byť zastrešené jednou organizáciou," povedal Gröhling. Na druhej strane je zas napríklad Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktoré by mali byť zastrešené ďalšou organizáciou.



Minister uviedol, že nevidí plnú kompetenciu ministerstva školstva napríklad pri Slovenskom historickom ústave v Ríme či pri Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov. "S týmito organizáciami sa treba vysporiadať. Ja si myslím, že si zaslúžia či už samostatné postavenie, aby vedeli samostatne fungovať, poprípade v iných rezortoch im nájsť výraznejšie umiestnenie," povedal.



Podľa ministra je priamo riadených organizácií, ktoré spadajú pod ministerstvo školstva, veľa. "Majú poskytovať servis učiteľom a vidíte, aké máme výsledky. V okolitých štátoch majú jednu, dve, tri takéto organizácie a sú ďaleko vyššie v rôznych meraniach hodnoty vzdelávania," uviedol. Ako doplnil, buď sa tieto organizácie rozhýbu a budú plnohodnotné, alebo sa s nimi bude niečo robiť.



Gröhling doplnil, že sa postupne menia aj riaditelia v týchto jednotlivých organizáciách. Zatiaľ zmena nastala na Štátnom pedagogickom ústave, Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, v Centre vedecko-technických informácií SR, Metodicko-poradenskom centre a vo Výskumnej agentúre. "Všetci sú zatiaľ iba poverení riadením, lebo bude prebiehať normálne výberové konanie," uzavrel minister školstva.