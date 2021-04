Gröhling: Našou prioritou je dostať do škôl aj žiakov druhého stupňa

Dubnica nad Váhom 9. apríla (TASR) – Prioritou rezortu školstva je, aby v nasledujúcich týždňoch zasadli do školských lavíc na prezenčnú výučbu žiaci prvého i druhého stupňa základných škôl (ZŠ) a študenti končiacich ročníkov stredných škôl. „Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia, potenciálne v máji alebo v júni dostaneme do škôl aj stredoškolákov,“ povedal v piatok počas návštevy Základnej školy Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).



Ako dodal, v posledných mesiacoch sa rezort školstva snažil vytvárať bezpečné prostredie v školách. Vakcínu podľa neho dostalo už viac ako 50.000 zamestnancov škôl.



„Od septembra chceme vytvoriť úplne bezpečné prostredie zo strany pedagógov a zamestnancov škôl. Podmienkou je testovanie či už zamestnancov škôl alebo rodičov. Budeme nejakým spôsobom testovať aj žiakov na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Minister zdravotníctva bude v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov prezentovať novú stratégiu testovania, kde budú rôzne spôsoby testovania – kloktacie testy, antigénové testy alebo samotesty v domácnostiach,“ zdôraznil minister s tým, že rezort školstva bude na stratégiu reagovať technickými riešeniami, aby proces uľahčil rodičom i zamestnancom.



Rodičia, ktorí napriek tomu odmietnu dať deti do škôl, môžu podľa Gröhlinga využiť ospravedlnenku na päť dní s tým, že nebudú mať nárok na preplatenie ošetrovania člena rodiny. V štandardnom režime budú fungovať školské jedálne a kluby.



Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú od pondelka 12. apríla otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.