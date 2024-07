Gröhling:Návrhy na zmenu ústavy od KDH nepomôžu kvalite života občanov

Bratislava 17. júla (TASR) - Predseda SaS Branislav Gröhling nerozumie kroku KDH, ktoré predstavilo svoje návrhy na zmenu Ústavy SR. Považuje to za "naskakovanie na vábenie" premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a odkazuje hnutiu, aby tak nerobilo. Pýta sa, ako návrhy pomôžu kvalite života občanov Slovenska.



"Nevytvárajme z ústavy pomníček, kde si musíte niečo napísať, aby to tu bolo úplne naveky, pretože to nikomu nepomôže," uviedol šéf SaS na stredajšej tlačovej konferencii. Nesúhlasí s tým, aby si strany dávali vlastné odkazy do ústavy.



Návrhy od KDH podľa Gröhlinga v ústave nepotrebujeme, nevidí v nich žiadny prínos. Javia sa mu ako tichá spolupráca a obáva sa, čo by si ešte koalícia mohla nájsť ako zástupnú tému, keďže premiér rieši potrebu "hrádze" voči liberalizmu.



Pripomenul, že v rámci opozície spolu s KDH a PS bojovali proti novele Trestného zákona a spolupráca funguje aj teraz pri príprave legislatívy. Radšej sa chce s opozičnými kolegami rozprávať o zlepšení podnikania či stavu nemocníc.



KDH v stredu predstavilo vlastné priority na zmenu ústavy. Hnutie je od septembra pripravené predložiť konkrétne návrhy vyplývajúce z jeho programu a viesť diskusiu aj s politickými oponentmi. KDH chce posilniť slobodu svedomia vrátane výhrady vo svedomí, taktiež posilniť práva rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením.



KDH navrhne doplnenie ústavnej poistky proti zneužívaniu skráteného legislatívneho konania. Chce tiež rozšíriť Generálnu prokuratúru SR o osobitné oddelenia na boj proti terorizmu a boj proti korupcii. Ústavným zákonom chce zakotviť jasné miesto Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pri spravovaní verejných financií.