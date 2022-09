B. Gröhling: Nemať meno nového ministra je hazard so vzdelávaním detí

Bratislava 10. septembra (TASR) - Nemať meno nového ministra školstva je hazard so vzdelávaním detí, tvrdí končiaci šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS). Reagoval tak na slová premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ho dočasne poverila vedením ministerstva školstva, keďže výber kandidáta na ministra nie je uzavretý.



"Nástupcom rozhodne nemôže byť dočasne poverený premiér na čiastočný úväzok. Naopak, školstvo si zaslúži pripraveného a rozhodného ministra, ktorý prevezme rezort a všetky jeho úlohy," tvrdí Gröhling. Ako pripomenul, nový minister musí do jari 2023 splniť reformné opatrenia potrebné na tretiu platbu z plánu obnovy. Potrebuje na to podľa neho rozhodnosť, schopnosť rokovať naprieč koalíciou, podporu strán a hlavne skorý nástup a spoznanie problematiky na ministerstve.



Poznamenal, že už dva mesiace mohol svojho nasledovníka vo funkcii oboznamovať s problematikou a pripravovať ho na všetko, čo ho na ministerstve čaká. "Ak si zvyšok koalície vybral, že uprednostní funkciu pre ministra Matoviča, mali mať pripravené meno za môjho nástupcu na ministerstve školstva," dodal.



Premiér v sobotu informoval, že odovzdal prezidentke mená troch nástupcov ministrov SaS - spravodlivosti, zahraničných vecí a hospodárstva, ktorí podali demisiu. Pri rezorte školstva, ktorý sa po podanej demisii Gröhlinga taktiež uvoľní, ju požiadal, aby zatiaľ poverila riadením rezortu jeho. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy.