Gröhling: Novely zákonov sú základom pre zmeny vo vzdelávaní

Bratislava 25. augusta (TASR) – Tri novely zákonov z oblasti školstva, ktoré v stredu schválila vláda, sú základom pre zmeny vo vzdelávaní a pre zmeny v tom, ako hľadíme na výučbu a na rolu učiteľa v škole. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



„Zákony prešli za jeden a pol roka dvakrát pripomienkovým konaním a konzultovali sme ich s desiatkami organizácií v školstve. Som rád, že pri značnej časti chystaných zmien sme našli zhodu, čo býva pri veľkých zmenách pomerne náročné," poznamenal Gröhling. Návrhy noviel zákonov reagujú na plánovanú reformu obsahu vzdelávania, digitalizáciu, reformu poradenského systému či zmeny vo vzdelávaní učiteľov.



Prvýkrát sa definuje pojem inkluzívne vzdelávanie a súčasťou zákonov je aj transformácia poradenského systému. Ten bude prístupnejší k žiakom a rodičom a bude rozčlenený na päť úrovní - od všeobecného poradenstva až po vysoko špecializované poradenstvo. Zákony zohľadňujú tiež zmeny v učive, na ktorých aktuálne pracujú učitelia a odborníci z praxe pod vedením Štátneho pedagogického ústavu. ä



„Na začiatku júla bolo prvé stretnutie viac ako 300 učiteľov a odborníkov, ktorých cieľom je predmety prepojiť a zakomponovať do výučby rozvoj zručností a gramotností ako kritické myslenie, digitálna, finančná či environmentálna gramotnosť," uviedol rezort školstva.



Od septembra čaká školy podľa ministerstva školstva „digitálny skok“, teda výrazná investícia do digitálnych technológií na školách. Jej súčasťou je aj vznik pozície digitálneho koordinátora, ktorého úlohou bude vzdelávať učiteľov a žiakov v práci s digitálnymi technológiami potrebnými pre 21. storočie.



Ďalším z reformných cieľov ministerstva je zlepšenie vzdelávania učiteľov. Na to v pláne obnovy a odolnosti rezort vyčlenil 50 miliónov eur. Vzdelávanie učiteľov sa prvýkrát otvára aj pre neštátne subjekty. Tie doteraz robili vzdelávanie učiteľov, ktoré nebolo oficiálne uznávané, hoci medzi učiteľmi bolo hodnotené veľmi pozitívne. Rezort chce tiež podporiť inovácie v školstve a šíriť dobrú prax v školstve prostredníctvom katalógu inovácií. Zákony tiež obsahujú množstvo ďalších zmien, ktoré uľahčia školám fungovanie, ako zníženie byrokracie, ľahší prestup odborníkov do škôl, zavedenie školských klastrov či zavedenie maximálneho počtu žiakov v školskom klube detí na 26.



V rámci odborného vzdelávania sa umožňuje žiakom neskorší vstup do duálneho vzdelávania, odstraňujú sa byrokratické prekážky pre zamestnávateľov a uľahčuje sa vstup do duálneho vzdelávania pre malé podniky cez nadpodnikové vzdelávacie centrum.



Všetky opatrenia vláda schválila v troch novelách zákonov, konkrétne školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákona o odbornom vzdelávaní.