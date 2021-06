Gröhling očakáva, že prepadne rovnaké množstvo detí ako po minulé roky

Bratislava 27. júna (TASR) - Žiaci základných a stredných škôl si v stredu (30. 6.) prevezmú koncoročné vysvedčenia, niekoľko tisíc žiakov však z nich radosť mať nebude, pretože prepadne. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že po minulé roky prepadávalo okolo 10.000 žiakov, podobné číslo očakáva aj teraz. Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská potvrdila, že inšpekcia bude počas augustových komisionálnych skúšok realizovať na školách kontroly.



Minulý rok na základe apelu a spolupráce so školami prepadlo podľa slov ministra školstva okolo 3000 detí. "Tento rok očakávame, že toto číslo bude vyššie oproti minulému roku, ale nebude vyššie oproti predchádzajúcim rokom," poznamenal Gröhling. Poukázal na to, že jednotlivé opatrenia konzultovali so školskými asociáciami a poradňami a na základe toho upravovali jednotlivé podmienky v rámci odporúčaní smerom k školám. Šéf rezortu školstva požiadal riaditeľov škôl a učiteľov, aby individuálne posudzovali každého jedného žiaka v tom, či mu prospeje opakovanie ročníka.



Podľa hlavnej školskej inšpektorky budú počty detí, ktoré tento rok prepadnú, na základe avizovaných informácií vyššie ako štandardne. "Možno budeme príjemne prekvapení a učitelia budú robiť do poslednej chvíle všetko pre to, aby prepadávanie nebolo zneužité na všetko možné, len nie na dobro dieťaťa," povedala. Vyzvala učiteľov, aby nepovažovali opakovanie ročníka za trest za to, že sa dieťa nezapájalo do dištančného vzdelávania. Rovnako aby ho nepovažovali za výchovný moment, kde chcú ukázať svoju moc nad dieťaťom. "Aby opakovanie ročníka prichádzalo do úvahy len vtedy, keď má význam," vysvetlila.



Štofková Dianovská poznamenala, že školy majú možnosť upraviť si a presunúť učivo do budúceho školského roka. Poukázala na to, že keď príde inšpekcia na kontrolu, tak by nedostatočná známka, prípadne opakovanie ročníka, u žiakov malo byť obhájiteľné.



"Keď žiak prepadáva z dvoch predmetov, môže absolvovať komisionálne skúšky, ak prepadáva z viacerých predmetov, tak vtedy prepadáva automaticky," vysvetlila hlavná školská inšpektorka s tým, že v takomto prípade už nie je šanca na komisionálne skúšky. Ako tvrdí, doučiť sa toľko predmetov do augusta, keď sa komisionálne skúšky konajú, je nemožné, ak to chce niekto urobiť zodpovedne.