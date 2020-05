B. Gröhling: Oceňujem kreativitu pedagógov pri príprave návratu žiakov

Žilina 28. mája (TASR) – Materské a základné školy v Žiline sú pripravené na pondelkové (1. 6.) privítanie žiakov. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) to povedal vo štvrtok po prehliadke škôl a stretnutí s primátorom Žiliny Petrom Fiabánem. Zároveň ocenil kreativitu pedagógov pri prispôsobovaní rámcových podmienok na návrat žiakov kapacite škôl a ich personálnemu zloženiu.



"Prvé dni asi budú náročnejšie, kým vychytáme, ako žiaci prídu, ako sa bude merať teplota, akým spôsobom pôjdu do tried. Ale musím úprimne povedať, že dôverujem učiteľom aj riaditeľom. Keď počúvam, ako sú pripravení, som spokojný s tým, že máme veľmi zodpovedných a kreatívnych učiteľov," povedal minister školstva.



Záujem o návrat detí do materských škôl (MŠ) má podľa neho vyše 50 percent rodičov. "Ale pri nastavených kritériách nedokážeme uspokojiť všetkých. Bohužiaľ, kapacity sú také, aké sú. Verím, že to nejakým spôsobom zvládneme. Čo sa týka základných škôl (ZŠ), záujem sa hýbe niekde cez 60 až 70 percent v jednotlivých mestách," uviedol Gröhling.



Podľa žilinského primátora minister školstva presvedčil kolegov, že problematike rozumie. "Otvorili sme niekoľko veľmi dôležitých otázok, ktoré nesúvisia len s dnešným krízovým obdobím. Ale aj s budúcnosťou, kam sa ministerstvo mieni uberať. Držím palce jeho vedeniu, aby postupne, krok za krokom, napĺňalo očakávania pedagogických a nepedagogických pracovníkov škôl i rodičov," uviedol Fiabáne.



Príkladom, že školy by sa mohli začať špecializovať na základe vlastného rozhodnutia, je podľa ministra školstva ZŠ s MŠ na Školskej ulici v Žiline. "Na humanitné vedy, matematiku, jazyky. Aj táto škola sa špecializuje na jazyky a šport už od prvého ročníka. Je to vidieť aj na záujme rodičov, ktorí to naozaj oceňujú. Budeme sa snažiť túto myšlienku šíriť a ponúkať ju ďalším školám," povedal Gröhling.