Gröhling považuje za nešťastné, že senát STU odvolal rektora

Bratislava 26. októbra (TASR) – Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) považuje za nešťastné, že Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave v pondelok odsúhlasil návrh na odvolanie rektora STU Miroslava Fikara. Uviedol to na sociálnej sieti. Navyše, urobiť v tejto dobe takéto rozhodnutie považuje za nezodpovedné voči študentom STU.povedal šéf rezortu školstva.Gröhling tvrdí, že ministerstvo nemá nástroje, ako by mohlo do tohto procesu zasiahnuť.dodal minister školstva s tým, že niekedy od zvolených zástupcov môže závisieť celé meno univerzity. AS STU odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara. Za jeho odvolanie hlasovalo v pondelok počas zasadnutia AS STU 42 senátorov, proti bolo 14, zdržali sa traja. Počet platných hlasovacích lístkov bol 42.V návrhu na odvolanie z funkcie rektora STU Fikarovi vyčítali manažérske zlyhanie pri riešení kauzy na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, vyjadrenia pre médiá, spôsob tvorby návrhu rozpočtu, pokles záujmu o štúdium na STU či to, že spolu s rektormi Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach a predsedom Slovenskej technickej univerzity predložil návrh na diskusiu o väčšom inštitucionálnom prepojení organizácií. Jedným z bodov bola aj kritika "cenzúry" v rámci monitoringu tlače.