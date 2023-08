B. Gröhling považuje za správne, že sa mimoriadna schôdza neotvorila

Bratislava 21. augusta (TASR) - Podpredseda SaS Branislav Gröhling považuje za správne, že sa v pondelok neotvorila mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Označil ju za snahu spolitizovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Zdôraznil potrebu nechať tieto orgány slobodne pracovať.



"Je správne, že nebola otvorená, a dúfam, že nebude otvorená ani v utorok. Veríme v OČTK a chceme, aby mohli slobodne vyšetrovať bez ohľadu na to, koľko dní je pred voľbami," uviedol. Mimoriadne rokovanie iniciované Smerom-SD je podľa Gröhlinga obrazom toho, ako bude situácia v krajine vyzerať po septembrových voľbách. Označil za nemysliteľné, aby obvinený šéf SIS Michal A. prišiel predniesť správu o bezpečnosti tak, ako to žiada Smer-SD v uznesení. Zopakoval výzvu na jeho odvolanie z funkcie.



Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) označila za absurdné zvolávať mimoriadnu schôdzu preto, že sú obvinené niektoré osoby a na ich obranu je potrebné odvolať šéfa polície. To, že máme kampaň, podľa nej neznamená, že sa prestanú vyšetrovať trestné kauzy spojené s korupciou.