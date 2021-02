Gröhling: Pribudne viac očkovacích miest pre učiteľov

Bratislava 18. februára (TASR) - Bližšie k učiteľom. Aj tak by sa dal zhodnotiť blížiaci sa druhý víkend očkovania pedagogických zamestnancov škôl. Kým počas prvého víkendu a následného týždňa bolo otvorených 14 očkovacích miest, počas blížiaceho sa víkendu sa ich otvorí 36. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zároveň umožní sa nahlasovať na pozície náhradníkov aj učiteľom druhého stupňa základných škôl. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR.



Po najväčších nemocniciach, v ktorých sa zorganizovalo očkovanie pedagogických zamestnancov prvého stupňa základných škôl a materských škôl minulý víkend, sa medzi očkovacie centrá určené učiteľom pripojí takmer dvadsiatka ďalších nemocníc. "Ďakujeme ministrovi zdravotníctva, nemocniciam a samosprávam, že sa podarí zvýšiť počet vakcinačných centier na 36. Znamená to, že učitelia budú mať to svoje miesto bližšie a nebudú musieť toľko cestovať," uviedol pred víkendovým očkovaním šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).



Na mape očkovacích miest pre pedagogických zamestnancov sa tak počas nastávajúcich dní objaví Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Čadca, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Myjava, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov, Žiar nad Hronom a Žilina.



Zvýši sa aj počet vakcín. Na tento víkend a nadchádzajúci týždeň sa ich podarilo vyčleniť až 24.600. Podmienky na očkovanie sú stanovené rovnako ako počas prvého víkendu. Prihlásiť sa na očkovanie v tejto fáze naďalej môžu pedagogickí zamestnanci materskej školy, pedagogickí zamestnanci špeciálnej materskej školy, pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu na prvom stupni základnej školy alebo v školskom klube detí, zamestnanci v špeciálnych školách. Rovnako sa môžu prihlásiť aj pedagogickí zamestnanci v strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti, učitelia zabezpečujúci výučbu končiaceho ročníka strednej školy, vyučujúci na stredných zdravotníckych školách či zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia.



Minister školstva rokuje s ministerstvom zdravotníctva aj o rozšírení zoznamu zamestnancov, ktorí majú v prvej fáze nárok na očkovanie. "Keďže pripravujeme ďalšiu vlnu očkovania pre učiteľov druhého stupňa základnej školy, už teraz vytvárame aj jednoduchý systém nahlasovania náhradníkov, ktorí by v prípade výpadku učiteľov, ktorí sa nemôžu dostaviť v objednaný čas, mohli využiť vakcínu. Medzi náhradníkov sa budú môcť nahlásiť tí, ktorí už dnes učia prezenčne. Či už ako suplujúci učitelia z druhého stupňa, alebo vyučujúci v skupinách 5+1," vysvetlil Gröhling.



Presné termíny pre viac ako 24 600 pedagogických zamestnancov budú zverejnené v priebehu štvrtka. Po ich zverejnení bude ministerstvo školstva informovať riaditeľov emailom a všetkých prostredníctvom www.minedu.sk.