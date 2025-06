B. Gröhling: SaS má záujem zvyšovať výdavky na obranu Slovenska

Bratislava 17. júna (TASR) - Opozičná SaS má záujem zvyšovať výdavky na obranu Slovenska. Krajina sa tiež musí stať súčasťou koalície ochotných v Európe a musí ukázať, že bezpečnosť berie vážne. Na utorkovej tlačovej konferencii, pred stretnutím s prezidentom SR Petrom Pellegrinim k zvyšovaniu obranných výdavkov, to uviedol šéf SaS Branislav Gröhling.



„Tiež žiadame jasný plán, do čoho budeme investovať. V súčasnosti minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koná naozaj netransparentne, bez plánu a bez akejkoľvek verejnej kontroly. Momentálne ani neexistuje žiadny zmysluplný dokument, ktorý by vysvetľoval, že do čoho presne ideme investovať miliardy eur,“ podotkol Gröhling.



Strana preto navrhuje zriadenie kontrolnej komisie, ktorá by bola zložená zo všetkých zástupcov relevantných strán. Jej úlohou bude dohliadať na vynakladané prostriedky na obranu. „Budeme žiadať, aby vznikla komisia, ktorá sa bude stretávať kvartálne a bude vyhodnocovať, akým spôsobom napĺňa ministerstvo obrany svoje záväzky, a teda investuje do modernizácie, do infraštruktúry a tak ďalej,“ povedal poslanec za SaS Juraj Krúpa.



Ďalej opozičná strana avizuje zvolanie mimoriadneho Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Chcú si tam predvolať náčelníka generálneho štábu a chcú počuť, čo reálne potrebuje slovenská armáda, aké sú očakávania od NATO a aké spôsobilosti SR chýbajú. SaS zároveň podľa Gröhlinga pripraví parlamentné uznesenie, ktoré má zaviazať Kaliňáka k vypracovaniu konkrétneho verejného plánu investícií.



Krúpa tvrdí, že Slovensko nemá týždeň pred samitom NATO v holandskom Haagu pripravené žiadne konkrétne návrhy k zvyšovaniu obranných výdavkov. Vládna koalícia ani prezident podľa neho nevedia, či sa budú výdavky ročne zvyšovať o 0,1 alebo 0,2 percenta HDP.



Prezident Pellegrini prijme v utorok o 13.00 h v Prezidentskom paláci predsedov parlamentných strán za okrúhlym stolom. Témou budú bezpečnostné otázky.