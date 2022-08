B. Gröhling: Školy budú fungovať bez zásadných covidových obmedzení

Bratislava 12. augusta (TASR) - V blížiacom sa novom školskom roku 2022/2023 budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou ochorenia COVID-19, a to bez zásadných obmedzení. Do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy bude mať v prípade zlej pandemickej situácie možnosť zatvoriť triedu na päť dní alebo vyhlásiť chrípkové prázdniny. Počas piatkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v prípade zmeny bude rezort školstva na aktuálnu situáciu reagovať.