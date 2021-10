Gröhling: Škrty v návrhu rozpočtu v rámci VŠ sú neakceptovateľné

Bratislava 22. októbra (TASR) - Budúcoročné škrty v návrhu rozpočtu v rámci vysokého školstva sú pre nás neakceptovateľné. Vyhlásil to v piatok minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Potvrdil, že tak ako diskutujú s ministrom financií Igorom Matovičom aj s premiérom Eduardom Hegerom (obaja OĽANO) o zmenách v rozpočte v rámci regionálneho školstva, tak sa rozprávajú aj o vysokom školstve.



"Nemôžeme prinášať jednotlivé zmeny a hovoriť, že budeme krátiť finančné prostriedky. My by sme mali nadviazať tieto zmeny a opatrenia na finančné zvyšovanie prostriedkov smerom ku vysokým školám," vysvetlil šéf rezortu školstva.



Minister povedal, že hoci bol návrh rozpočtu schválený na vláde, tak až v novembri sa bude o ňom diskutovať v Národnej rade SR. Tu môže podľa jeho slov dôjsť ešte k dohodám, napríklad v oblasti regionálneho alebo vysokého školstva.



V návrhu štátneho rozpočtu má ísť na vysoké školstvo viac ako 923 miliónov eur. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) upozornila na vážne hospodárske a sociálne riziká znižovania rozpočtu pre vysoké školy. V návrhu štátneho rozpočtu sa podľa predsedu výkonnej rady SAAVŠ Roberta Redhammera počíta s medziročným poklesom o 27,2 milióna eur pre rok 2022, pričom už rozpočet na tento rok bol znížený o 18,2 milióna eur oproti roku 2020. Na túto problematiku poukázal aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.



Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) v piatok uviedla, že aj naďalej požaduje navýšenie rozpočtu pre vysoké školy na rok 2022 o nateraz stiahnutých 27 miliónov eur. "Ak politici myslia vážne snahu zlepšiť slovenské vysoké školstvo, musí tomu zodpovedať aj financovanie vysokých škôl, nielen diskusia o legislatívnych zmenách. Inak je to signál pre mladých ľudí, že sa o nich vláda nezaujíma a nech si idú študovať do zahraničia,“ dodala ŠRVŠ.