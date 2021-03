B. Gröhling: Splnili sme odporúčanie odborníkov vo fungovaní škôl

Bratislava 1. marca (TASR) – Možnosť prezenčnej výučby v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude od stredy 3. marca zachovaná pre všetkých rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale napríklad aj policajti, predavači, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt a potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu, čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk. "Zákonný zástupca toto potvrdenie následne odovzdá škole," ozrejmil šéf rezortu školstva.



V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako sedem dní. Po starom zostáva aj možnosť vyučovania pre žiakov na druhom stupni základných škôl v skupinách päť žiakov plus jeden učiteľ, naďalej je umožnené vzdelávanie aj pre študentov stredných zdravotníckych škôl a žiakov končiacich ročníkov stredných škôl za pôvodných podmienok. "V prípade, ak sa nechce pretestovať zákonný zástupca alebo starší žiak, môže ostať na dištančnom vzdelávaní, bude mu umožnená ospravedlnená absencia," doplnil Gröhling.



Minister školstva uviedol, že v pondelok sa do materských škôl vrátilo okolo 50.000 detí, čo je z celkového počtu škôlkarov okolo 28 percent. Počas dňa sa prezenčne na prvom stupni základných škôl vzdelávalo približne 110.000 žiakov.



"Je potrebné zopakovať, že podľa COVID automatu sú školy v čiernych okresoch otvorené, rovnako aj podľa rozhodnutia ministra, ktoré je záväzné. Ak je škola na základe uznesenia vlády, ktoré sa zverejňuje každú stredu, v čiernom okrese, má tri možnosti. Škola pokračuje v prezenčnej výučbe pre kritickú infraštruktúru a pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu pracovať z domu. Alebo môže riaditeľ po zasadnutí krízového štábu a zistenia záujmu zo strany rodičov so súhlasom zriaďovateľa prerušiť školské vyučovanie a škola prejde na dištančnú výučbu," priblížil minister školstva. Poslednou možnosťou je, že regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) rozhodne o zatvorení školy alebo triedy podľa školského semaforu a škola prejde na dištančné vzdelávanie. Pri tejto možnosti je však potrebné rozlišovať, či RÚVZ vydalo odporúčanie alebo rozhodnutie. Rozhodnutie je pre školy záväzné, odporúčanie záväzné nie je. Zároveň, čo sa týka žiakov a učiteľov, na cestu do školy im platí výnimka zo zákazu vychádzania s podmienkou negatívneho výsledku testu.



Rezort školstva pracuje na tom, aby bol zabezpečený dostatok ochranných prostriedkov pre učiteľov. Pred dvoma týždňami ministerstvo školstva v spolupráci s rezortom vnútra zabezpečilo 135.000 kusov respirátorov FFP2. K dnešnému dňu bolo vyexpedovaných ďalších 270.000 kusov respirátorov na okresné úrady v sídle kraja, kde si ich školy môžu vyzdvihnúť. Okrem toho rezort školstva požiadal Správu štátnych hmotných rezerv SR o zabezpečenie ďalších respirátorov.