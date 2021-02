B. Gröhling: Spolupráca s Ľ. Petrákom mi dala veľa, bude mi chýbať

Bratislava 20. februára (TASR) – Spolupráca s Ľubomírom Petrákom, či ako so šéfom školského výboru parlamentu alebo politickým oponentom, bola obohacujúca a dala mi veľa. Na sociálnej sieti to napísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), ktorý vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím poslanca Národnej rady SR. "Som rád, že som ťa spoznal Ľubo. Veľmi mi budú chýbať naše rozhovory," dodal osobnejší rozmer svojej kondolencii.



Pripomenul, že Petrák bol štyri roky jeho parlamentným kolegom. "Hoci on bol zo strany Smer-SD a ja zo SaS, vždy sme mali korektný vzťah, povedal by som, že dokonca kamarátsky," povedal. Ocenil aj korektnú a vecnú debatu v mediálnych diskusiách. Ako politickí oponenti sme sa vždy vedeli navzájom podpichovať, "vedeli sme trochu do seba 'vyrývať', ale vždy to bolo s nadhľadom, úsmevom, bez nenávisti," uviedol Gröhling, vyzdvihujúci Petrákov odborný prehľad v oblasti školstva.







Vo veku 59 rokov zomrel poslanec Národnej rady (NR) SR a starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák (Smer-SD). TASR to potvrdil jeho stranícky kolega a poslanec Dušan Jarjabek, ktorý má túto informáciu od rodiny zosnulého. O jeho vážnom stave informoval v piatok (19. 2.) predseda Smeru-SD Robert Fico.



Zomrel kolega i priateľ, uvádzajú o smrti Ľ. Petráka R. Fico a P. Pellegrini

Každý, kto bližšie poznal Ľubomíra Petráka, musí za ním smútiť. Na sociálnej sieti to napísal predseda Smeru-SD Robert Fico. Pripomenul, že v Petrákovom odchode stráca človeka, ktorý bol 30 rokov jeho nielen politickým kolegom, ale aj osobným priateľom. "Ľubo, odpočívaj v pokoji," odkázal Fico.







Pohnutie nad správou o úmrtí dlhoročného kolegu a priateľa vyjadril aj šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini. "Pandémia svojimi tragickými dosahmi zasahuje celý národ a je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme ju porazili," dodal Pellegrini.







Igor Matovič: Ľuba Petráka som mal rád

Nad úmrtím poslanca Národnej rady (NR) SR Ľubomíra Petráka (Smer-SD) vyjadril zármutok aj premiér Igor Matovič (OĽANO).



"Ľuba Petráka som mal rád," napísal premiér na sociálnej sieti. Petrák podľa jeho slov do Smeru-SD ani nepatril. Dodal, že za úmrtím stojí ochorenie COVID-19, ktoré jeho stranícki kolegovia spolu s dôsledkami pandémie podľa premiéra spochybňovali.







R. Vašečka: Zo správy o úmrtí Ľ. Petráka mi je veľmi smutno

Ľútosť nad úmrtím svojho kolegu z Národnej rady SR a parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport vyjadril i Richard Vašečka (OĽANO), Petrákov nástupca vo funkcii šéfa školského výboru. V kondolencii Vašečka ocenil ľudské i odborné kvality zosnulého poslanca.



"Napriek tomu, že sme boli z opačných strán politického spektra, vychádzali a spolupracovali sme veľmi dobre. Vážil som si ho, aj jeho seriózny prístup a dlhoročné skúsenosti. Bude nám chýbať," uviedol Vašečka vyjadrujúci úprimnú sústrasť Petrákovým blízkym.



