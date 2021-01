B. Gröhling tvrdí, že sa titulu neplánuje vzdať

Bratislava 13. januára (TASR) – Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) sa neplánuje vzdať svojho titulu. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.



Podotkol, že zverejnil protokol, ktorý si dal urobiť v Českej republike. Podľa jeho slov je rovnako k dispozícii aj jeho záverečná práca. Poznamenal, že v nasledujúcich týždňoch budú dávať do medzirezortného pripomienkového konania zákon o vysokých školách, "kde sa budú môcť opätovne riešiť aj tieto veci."



Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) listom vyzvala predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO), aby sa vzdal svojho magisterského titulu tak, ako opakovane sľúbil. Zároveň ŠRVŠ doručila premiérovi aj predpripravené tlačivo, ktoré postačuje podpísať, osvedčiť podpis a poslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave.



Aj komunita Zastavme korupciu, ktorá je mládežníckou platformou Nadácie Zastavme korupciu, podporuje stanovisko ŠRVŠ. "Vyzývame preto všetkých vrcholových politikov, ktorí preukázateľne získali titul podvodom, aby sa titulu vzdali rovnako, ako by to mal urobiť premiér," uviedla komunita Zastavme korupciu. Na tento krok vyzvala aj predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ministra školstva, predsedu SNS Andreja Danka a poslankyňu Národnej rady SR Petru Krištúfkovú (Sme rodina).



Premiér v reakcii na výzvu ŠRVŠ uviedol, že je v tom s ministrom školstva spoločne a urobí presne to isté, čo urobí minister školstva.