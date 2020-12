B. Gröhling: V roku 2021 budeme na ministerstve žiť vysokými školami

Bratislava 30. decembra (TASR) – V roku 2021 budú na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR žiť vysokými školami. V koncoročnom rozhovore to pre TASR uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, sa pripravuje niekoľko zmien, ktoré budú súčasťou novely zákona o vysokých školách. Jedna zo zmien sa ma dotknúť aj nového spôsobu voľby rektora.



"Jednou z noviniek sú funkčné miesta. Ak profesor z Oxfordu alebo Harvardu príde na Slovensko učiť, tu profesorom nie je. Musel by si urobiť naše habilitačné a inauguračné konanie a až potom by ho na slovenskej vysokej škole považovali za profesora," uviedol minister školstva s tým, že toto sa bude meniť. Ako podotkol, miesto docenta a profesora nebude viazané na titul, ale na reálne výsledky a výkon daného kandidáta. "Nastavujú sa podmienky. Toto miesto bude obsadzovať len niekto, kto dlhodobo kvalitne publikuje a aj tvorí. Miesto bude musieť vždy na základe svojej práce obhájiť každých päť rokov," povedal minister školstva.



Rezort školstva plánuje vytvárať samostatný projekt na získanie profesorov na vysoké školy, čím prinesie zahraničných profesorov na Slovensko. Ministerstvo ich alebo jednotlivé vysoké školy bude finančne podporovať. "Takýmto spôsobom prinesieme zahraničných odborníkov aj na naše vysoké školy. Chceme ich tak skvalitniť, priniesť do nich medzinárodný rozmer a zatraktívniť ich tak aj pre našich študentov," poznamenal Gröhling s tým, že sa bude dvíhať i latka celého slovenského školstva.



V novele zákona o vysokých školách sa bude nachádzať podľa ministra školstva aj nový spôsob voľby rektora. Poukázal pritom na nedávnu situáciu, keď akademický senát Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prijal návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara. "Myslím si, že treba zmeniť celý pohľad na voľbu rektora a my budeme predstavovať, ako by to mohlo byť aj na základe inšpirácií zo zahraničných vysokých škôl. O voľbe by rozhodovala novovytvorená a kompetenčne vyvážená správna rada s novým zložením. Jej členov by v rovnakom pomere menoval akademický senát a ministerstvo," vysvetlil Gröhling.



Minister tiež dodal, že v rámci novej metodiky financovania vysokých škôl podľa kvality sa prenastaví aj financovanie projektov VEGA a KEGA.