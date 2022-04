B. Gröhling: V školách je umiestnených 6248 ukrajinských žiakov

Bratislava 7. apríla (TASR) - V slovenskom vzdelávacom systéme je zatiaľ umiestnených 6248 ukrajinských žiakov, ktorí nastúpili od 24. februára. Uviedol to počas štvrtkovej tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).



V základných školách je podľa slov ministra školstva umiestnených 4892 žiakov, v stredných školách 618. Materské školy navštevuje 774 ukrajinských detí. Gröhling tvrdí, že najviac žiakov je zatiaľ umiestnených v Bratislavskom kraji, ide o 1508 žiakov, čo predstavuje 24 percent. "V ostatných krajoch sa nachádza od 550 do 700 žiakov," povedal minister školstva. Ako dodal, vyše 80 percent žiakov prejavilo záujem študovať na štátnych školách.



Do registra voľných kapacít pre deti ministerstva školstva sa podľa Gröhlinga prihlásilo 211 škôl. Ministerstvo školstva eviduje viac ako 6300 voľných miest na školách. Gröhling uviedol, že sa prihlásilo aj 34 zamestnancov, ktorí splnili podmienky.