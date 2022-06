B. Gröhling verí, že september prinesie do školstva inovácie

Bratislava 30. júna (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) sa pri príležitosti štvrtkového konca školského roka 2021/2022 poďakoval všetkým zamestnancom škôl za ich prácu. Verí, že september prinesie do školstva inovácie a novú inšpiráciu.



Poukázal na to, že v poslednom čase veľa cestoval a vie, že asi nikdy v minulosti učitelia a zamestnanci škôl neočakávali tak napäto prázdniny ako teraz. "Na jednej strane viem, že vám mnohým budú chýbať žiaci, práca a škola, no na druhej strane si po tomto náročnom období potrebujeme všetci oddýchnuť od toho, čo sme prežívali a od všetkých povinností," adresoval zamestnancom škôl. Pripomenul, že uplynulé dva roky boli poznačené pandémiou ochorenia COVID-19 a po tomto období prišli deti z Ukrajiny.



Zamestnanci v školstve môžu podľa ministra na jeseň očakávať, že v 16 centrách podpory učiteľov začnú pôsobiť mentori, ktorí budú prinášať nové podnety pre pedagogickú prax. "Na školách, kde sú deti so zdravotnými problémami, pribudnú zdravotné sestry, v materských školách pomocní vychovávatelia a pracujeme tiež na tom, aby sme personál škôl posilnili o ďalších 600 asistentov," vymenoval Gröhling.



Rezort školstva podľa ministra pracuje i na tom, aby boli vyčlenené financie na kompenzovanie vyšších cien energií pre školy. "Od septembra naplno využijeme plán obnovy. Pribudnú nové výzvy na rozšírenie kapacít základných škôl s dvojzmennou prevádzkou, dobudovanie materských škôl, vybavenie škôl pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Pribudnú tiež výzvy na vybavenie jedální, telocviční a športovísk," uviedol. Ako dodal, na ministerstve školstva budú bojovať za lepšie platové podmienky všetkých zamestnancov v školstve.



Žiakom minister školstva odkázal, že hoci sa začínajú prázdniny, tak nielen spolužiaci, ale aj učitelia im budú z času na čas chýbať. "Nezabudnite sa dnes svojim učiteľom poďakovať za ich prácu a obetavosť," vyzval Gröhling. Ako doplnil, škola mladým ľuďom dáva základné a potrebné vzdelanie, všeobecný prehľad, ale ukazuje i cesty, ktorými sa môžu školáci v budúcnosti uberať. "Dúfam, že po radosti z leta, ktoré práve prežívate, postupne po pár týždňoch príde aj radosť z návratu naspäť do škôl," uzavrel.



Vo štvrtok sa končí školské vyučovanie pre 490.618 žiakov základných a 214.664 študentov stredných škôl. Po prvýkrát sa svojím koncoročným hodnotením bude môcť pochváliť aj 58.173 prváčikov. Od piatka 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, do lavíc sa žiaci opäť vrátia 5. septembra.