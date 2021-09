B. Gröhling: Verím, že tento rok bude reformný

Bratislava 1. septembra (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) verí, že nový školský rok bude reformný. Plánuje sa venovať množstvu opatrení a zmien. Uviedol to vo svojom príhovore v RTVS pred začiatkom školského roka 2021/2022, ktorý adresoval učiteľom, rodičom, študentom a žiakom.



"Už tento rok sa prvých 144 škôl stane modernejšími a krajšími. Vzniknú na nich priestory, ktoré budú podnetné, inšpiratívne a kde sa žiaci budú lepšie cítiť," uviedol šéf rezortu školstva. Poukázal na to, že školstvo čaká aj "digitálny skok", pretože na školy chcú dostať potrebnú digitálnu techniku. Na tento zámer je vyčlenených 40 miliónov eur. "Chceme, aby boli školy moderne vybavené a aby žiaci boli pripravení na prácu s technológiami 21. storočia," povedal.



Na školách má pribudnúť aj nový personál v podobe digitálneho koordinátora, pomocného vychovávateľa či školskej zdravotnej sestry. "Tí z vás, ktorí radi čítajú, sa určite potešia tomu, že z plánu obnovy dobudujeme 260 nových školských knižníc, pretože chceme podporiť čitateľskú gramotnosť," poznamenal. Poukázal na to, že cez Fond na podporu športu podporili 300 amatérskych športových klubov a vyčlenili 24 miliónov eur na výstavbu a rekonštrukciu športovísk.



"Tá najväčšia reforma bude v tom, čo sa na školách učíme a ako sa to učíme. Pracujeme na reforme obsahu vzdelávania, ktorá bude na konci školského roku pripravená," priblížil šéf rezortu školstva. Jej cieľom je podľa ministra vytvoriť zmysluplné učivo, ktoré na seba nadväzuje, podporiť moderné metódy výučby a dostať do výučby aj napríklad kritické myslenie.



So zmenami bude školám pomáhať 40 regionálnych centier, kde učitelia z praxe budú vzdelávať ostatných učiteľov a pomôžu im s prechodom na nový systém výučby. "A ak žiaci nebudú nejaké učivo stíhať, myslíme aj na nich. Aj v tomto roku pokračujeme na školách s projektom doučovania Spolu múdrejší a zvyšujeme naň financie," prízvukoval minister školstva. Okrem toho plánuje rezort školstva vyhlásiť aj výzvu na personálnu podporu školských klubov detí, ktoré sa deťom venujú po škole.



V príhovore poznamenal, že za posledný rok sa ukázalo, že škola a vyučovanie môžu niekedy vyzerať aj inak, ako sme boli doteraz zvyknutí. Poukázal na to, že "všetci sme plní očakávania, aký tento rok bude a čo nás v ňom čaká." Na záver dodal, že je "len na nás, aby sme všetci držali spolu, lebo iba spoločne to zvládneme".