B. Gröhling: Začiatok školského roka bude iný, prinesie aj zmeny

Bratislava 1. septembra (TASR) - Začiatok nového školského roka 2020/2021 bude iný ako tie predošlé, dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Vo svojom príhovore k začiatku školského roka to na novom informačno-vzdelávacom portáli rezortu školstva EDU TV uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Zároveň poukázal na zmeny, ktoré plánuje v školstve zrealizovať.



Minister upriamil pozornosť na nosenie rúšok v školách, ktoré podľa neho síce nie je pohodlné, ale "robíme to všetci pre seba, svoje okolie, kamarátov, rodinu a dbáme tak na zdravie nás všetkých". Zároveň poďakoval učiteľom a zamestnancom škôl za to, ako toto obdobie zvládli a ako ho zvládajú aj naďalej. Učitelia sú podľa neho tí, ktorí majú usmerňovať mladých ľudí a zároveň formujú spoločnosť. "Budem sa snažiť s celým tímom, aby sa začalo zlepšovať vaše postavenie, vnímanie v spoločnosti, ale aj ohodnotenie, a to nemyslím iba to finančné. Na ministerstve sa zároveň budeme snažiť približovať k modernému školstvu," prisľúbil šéf rezortu školstva.



V príhovore uviedol, že sa na ministerstve budú snažiť, aby bolo v školách lepšie vybavenie či menej byrokracie. "Spoločne so samosprávami sa chceme postarať o najmenších a zvýšiť počet miest v materských školách, podporiť v nich debarierizáciu a pomôcť tak aj rodičom," povedal. Na základných a stredných školách plánujú rozširovať trh s učebnicami a zjednodušiť ich objednávanie, posilniť chcú aj podporné tímy. "Chceme, aby rodičia vnímali hodnotenie viac ako len číslo. Možno sa niektorí budú viac učiť doma, iní si možno vyberú viac jazykov alebo matematiky. Máme víziu mať zo škôl také prostredie, v ktorom by sme boli všetci radi a spolu, bez rozdielov," poznamenal minister.



Zefektívniť plánujú aj stredné školy. V oblasti vysokých škôl sa minister chce pozrieť na ich skvalitnenie či nastavenie nového spôsobu financovania i lepšiu podporu výskumu a inovácií. Podporovať chce vedcov, bádateľov, ale aj športové talenty.



"Myslím si, že mať moderné školy znamená aj väčšiu digitalizáciu v školstve, dostať na školy digitálne technológie, dobré pripojenie na internet a aj potrebný personál, ktorý sa o to postará. Aby ste ako žiaci mohli robiť skúšky online, aby ste mohli využívať digitálne učebnice a mať aj ľahšie tašky," povedal minister. Ako dodal, tak ako sa mení svet, sa musí meniť a modernizovať aj školstvo.



Minister poukázal na to, že vzdelanie je dôležité. Dúfa, že do nového školského roka vykročia všetci správnou nohou. "Vás v škole aj nás na ministerstve čaká ešte cesta výziev, ale som presvedčený, že to spoločne všetci zvládneme," uzavrel minister.