B. Kišš môže naďalej pôsobiť ako prvý viceprezident Policajného zboru

Bratislava 9. novembra (TASR) - Branko Kišš môže naďalej pôsobiť ako prvý viceprezident Policajného zboru. Vyplýva to z neodkladného opatrenia, ktoré vydal Mestský súd Bratislava IV. Na sociálnej sieti ho zverejnil advokát Peter Kubina. Ministerstvo vnútra (MV) SR avizovalo, že využije opravné prostriedky.



"Práve nám bolo doručené neodkladné opatrenie, ktorým Mestský súd Bratislava IV dnes v celom rozsahu vyhovel nášmu návrhu a vrátil na pôvodné pracovné miesto prvého viceprezidenta Policajného zboru Branka Kišša," uviedol Kubina. Rozhodnutie podľa jeho slov potvrdzuje nezákonnosť konania ministra vnútra.



"Žalovaný je povinný umožniť žalobcovi pokračovať vo výkone štátnej služby v mieste výkonu na Prezídiu Policajného zboru vo funkcii prvého viceprezidenta Policajného zboru," uvádza sa vo vydanom neodkladnom opatrení. Proti uzneseniu súdu možno podať do 15 dní odvolanie.



Ministerstvo reagovalo, že po doručení predmetného uznesenia využije všetky zákonné opravné prostriedky. Považuje ho za predčasne vydané bez toho, aby bolo rezortu umožnené vyjadriť sa k návrhu na jeho vydanie.



Šutaj Eštok by mal po opatrení súdu podľa Progresívneho Slovenska okamžite odstúpiť. Ak neodstúpi, budú trvať na jeho odvolaní okamžite potom, ako bude vláde vyslovená dôvera.



Hnutie Slovensko zdôraznilo, že minister vnútra porušil zákon. Vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby Šutaja Eštoka okamžite odvolal.



KDH zase vyzvalo Šutaja Eštoka, aby ihneď začal komunikovať s Úradom na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Strana SaS v reakcii na opatrenie súdu poukázala na to, že sa tak potvrdilo, že jej štvrtkové trestné oznámenie na ministra je opodstatnené.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rozhodol v závere októbra o zrušení funkcie viceprezidentov Policajného zboru a preložení oboch viceprezidentov na iné posty.