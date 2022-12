B. Kollár aj P. Pellegrini sú v prípade pádu vlády za predčasné voľby

Bratislava 9. decembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár aj nezaradený poslanec, líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini sú v prípade pádu vlády za predčasné voľby. Uviedli to vo štvrtkovej relácii TV Joj Na hrane.



"V prípade že vláda padne, urobím všetko preto, aby boli čo najskôr vypísané predčasné voľby," vyhlásil Kollár. Po možnom vyslovení nedôvery vláde avizuje okamžité prerušenie schôdze a zvolanie poslaneckého grémia s lídrami strán o ďalšom postupe.



Ako termín prípadných volieb podľa Kollára pripadá jún alebo september. Úradnícka vláda preňho nie je prijateľná. Obáva sa, že bez predčasných volieb by sa chaos z parlamentu preniesol na celé Slovensko.



Pellegrini komentoval, že parlamentné počty sú tesné a cítiť napätie. "V parlamente zaznie do utorka (13. decembra) strašne veľa, ale dôležité bude hlasovanie," poznamenal v súvislosti s návrhom na vyslovenie nedôvery. Deklaroval, že Hlas-SD do novej parlamentnej väčšiny nepôjde.