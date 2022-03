Kollár bude zákaz vstupu predstaviteľov Ruska do NR SR riešiť s V4

Bratislava 28. marca (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) bude následný postup v súvislosti so zákazom vstupu predstaviteľov Ruskej federácie a Bieloruska do NR SR koordinovať s parlamentmi ďalších členov Vyšehradskej štvorky (V4). Hovorkyňa NR SR Michaela Jurcová to v pondelok pre TASR uviedla v reakcii na výzvu europoslanca Vladimíra Bilčíka.



K zamedzeniu vstupu predstaviteľov Ruskej federácie a Bieloruska do parlamentu vyzval Bilčík Kollára v pondelok. Tvrdí, že veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Igor Bratčikov pôdu slovenského parlamentu využíva na šírenie nepriateľskej propagandy, pričom v NR SR obviňoval západné krajiny zo šírenia dezinformácií a NATO z porušovania medzinárodného práva.



Otvorený list Bilčíka s výzvou podporili aj ďalší ôsmi europoslanci a europoslankyne Ivan Štefanec, Peter Pollák, Miriam Lexmann, Michal Šimečka, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca.