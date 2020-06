B. Kollár: Budeme sa snažiť Pichniam pomôcť

Pichne 20. júna (TASR) – Pomôcť finančne zvládnuť následky prívalovej vlny, ktorá v piatok (19. 6.) popoludní postihla obec Pichne v okrese Snina sa zo svojej pozície koaličného partnera bude snažiť aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Uviedol to v sobotu pre médiá po obhliadke obce, ktorú navštívil spolu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO).



"Čo sa týka obce, hlavnej cesty, pán vicežupan prisľúbil, že to v rámci svojej réžie bude vedieť robiť. Ale potom sú tu ostatné komunikácie a na tie sa hľadá cesta," povedal Kollár v súvislosti s finančným krytím škôd, ktoré voda napáchala na hlavnej ceste, miestnych komunikáciách, chodníkoch, a tiež odvodňovacom kanáli. Odkiaľ presne by štátna pomoc mala pochádzať, neuviedol. Má to záležať "aj na koaličných partneroch". Doplnil, že spolu s Mikulcom uvoľnili z fondu solidarity, ktorý vznikol prioritne pre pomoc obyvateľom postihnutých koronakrízou, finančné prostriedky na pomoc najviac zasiahnutých domácností, ktoré nie sú poistené.



Minister vnútra ocenil prácu všetkých zasahujúcich zložiek, najmä dobrovoľných hasičov. "Máme na mieste všetky zložky, hasičský záchranný zbor, dobrovoľných hasičov, máme tu aj príslušníkov Policajného zboru, máme tu krízové riadenie z okresného úradu. Zložky sú pripravené pomôcť so všetkým, čo máme a verím, že to spolu zvládneme," povedal Mikulec.



Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, hasiči sú v prípade opätovného vybreženia miestneho potoka Pichonka pripravení použiť protipovodňové bariéry. Pri stavbe troch bariér na seba dokážu zadržať hladinu vody vo výške jedného metra.



Podľa starostu Júliusa Baníka predstavuje škoda len na hlavnej cestnej komunikácii sumu približne 500.000 eur, ďalšie škody presne vyčísliť nevedel.