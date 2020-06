Kollár: Cestovný ruch je naša budúcnosť

Kvakovce 26. júna (TASR) – Cestovný ruch je naša budúcnosť a má veľký potenciál. Zároveň je to cesta, ktorou by malo Slovensko ísť. Po stretnutí so zástupcami regiónu na Domaši počas pracovného výjazdu na východnom Slovensku, ktorý absolvuje spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), to povedal predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).



Aktéri cestovného ruchu v území Horného Zemplína a Horného Šariša počas piatkového stretnutia predsedovi NR SR a ministrovi dopravy predstavili svoje návrhy a požiadavky pre ďalší rozvoj a fungovanie tohto odvetvia v regióne.



Jedným z nich je projekt plávajúcej promenády s prístaviskom pre vodné športy, 12 prístavísk, ako aj domovské prístavisko pre výletnú loď na Domaši.



"Cestovný ruch je naša budúcnosť. Automobilky nám odídu jedného dňa alebo to nahradia roboty, ale práca na poli, v prírode alebo v cestovnom ruchu, tam máme budúcnosť a veľký potenciál," povedal Kollár. Zaujalo ho, v akom štádiu je projekt.



"Už to majú vysporiadané pozemkovo, robia na projektoch. Som veľmi rád, lebo prostriedky z Európskej únie, ktoré prídu, musia byť naozaj investované efektívne," skonštatoval Kollár.



"Apeloval som na zúčastnených a hovoril som o novom programovom období, respektíve o takzvanom pláne obnovy, o deväťmiliardovej obálke, ktorá sa práve teraz kreuje. Je to úver, nie je to jednorazová dotácia. Urobím všetko preto, aby som tento projekt podporil, či už na vláde, alebo napríklad čiastočným alebo úplným čerpaním z budúceho programového obdobia alebo aj z tejto úverovej obálky," doplnil Doležal.



"Zatiaľ máme projektovú dokumentáciu prípravnú, to znamená, že aký objem finančných prostriedkov bude potrebný, vzíde vlastne až z realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá je v štádiu prípravy," povedala predsedníčka komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce Martina Timková.



Celkové náklady odhadla na približne 15 miliónov eur. "Zhodli sme sa všetci v tom, že vieme, čo chceme realizovať, aké projekty. Veľmi ich idea centra voľných športov nadchla a sľúbili podporiť nás tejto realizácii. Takže dúfame, že toto naštartuje už aj reálne kontúry budúcej spolupráce so štátnymi orgánmi," dodala Timková.



V sobotu (27. 6.) sa Kollár a Doležal zúčastnia na verejnej bohoslužbe za uzdravenie sveta, ktorú budú na Domaši celebrovať český kardinál Dominik Duka a košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober.