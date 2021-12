B. Kollár chce zaplatiť pokutu za protestujúcich záchranárov

Bratislava 14. decembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v utorok vyhlásil, že zaplatí pokutu, ktorú by mali dostať záchranári, ktorí protestovali pred budovou parlamentu.



"Veľmi ma mrzí, že záchranári sem museli prísť protestovať a dať nejakým spôsobom o sebe vedieť," vyhlásil Kollár s tým, že o to viac ho mrzí, že ich predviedli na políciu. Pokutu by mali podľa jeho slov dostať dvaja alebo traja záchranári. Chce ju za nich zaplatiť ako súkromná osoba.



Kollár uznal, že Slovensku chýba asi 200 záchranárov. Títo ľudia podľa neho dostávajú polovičný nástupný plat ako napríklad v Českej republike. Podľa Kollára treba mať s ich protestom empatiu. Zároveň ocenil prácu záchranárov.



Záchranári chceli protestom upozorniť na neriešenie svojho postavenia i postavenia zdravotníkov zo strany vlády i poslancov NR SR. Pripomenuli sľuby o zvyšovaní miezd v zdravotníctve.



Na proteste zasahovala polícia, zadržala dve osoby. Protestujúci boli podľa policajtov opakovane vyzývaní policajnými hliadkami, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu na území Slovenska nezhromažďovali.



Dvoch zdravotníckych záchranárov napokon policajti prepustili z policajnej cely. Jedným z predvedených na obvodné oddelenie bol prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ) František Majerský.