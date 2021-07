Koalícia si pripomenula výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR

Kollár: Deklarácia o zvrchovanosti odkazuje na úsilie o národnú slobodu



Na archívnej snímke predseda NRSR Boris Kollár (Sme rodina). Foto: TASR - Jaroslav Novák

OĽANO: Štátnu zvrchovanosť považujeme za najdôležitejšiu hodnotu



SaS: Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR bol dôležitý krok k samostatnosti



Remišová vyzvala v deň Deklarácie o zvrchovanosti SR Slovákov na súdržnosť



Na archívnej snímke ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veronika Remišová (Za ľudí). Foto: TASR - Martin Baumann

Sme rodina: Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR je dôležitý medzník histórie



Bratislava 17. júla (TASR) - Odkaz Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky je stále aktuálny a živý. Pri príležitosti 29. výročia od jej podpísania to pre TASR povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).Deklaráciu považuje za jeden z dôležitých politických krokov k vytvoreniu samostatnej Slovenskej republiky.uviedol.Premiér doplnil, že sa snaží viesť vládu v súlade s hodnotami, ku ktorým sa vtedajšia národná rada formou deklarácie prihlásila. Považuje ich za správne.V texte Deklarácie Slovenskej národnej rady (SNR) o zvrchovanosti SR je zhrnuté naše tisícročné úsilie o národnú slobodu. Pre TASR to pri príležitosti 29. výročia jej podpísania povedal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).uviedol.Šéf parlamentu tvrdí, že voľby v roku 1992 ukázali, že existuje široká vôľa slovenského obyvateľstva žiť v suverénnom a demokratickom štáte.zdôraznil na sociálnej sieti.Kollár upozornil, že medzičasom SR vstúpila do viacerých integračných a obranných zoskupení, ktorým musela poskytnúť časť svojej suverenity.podotkol s tým, že sa to týka suverénneho rozhodovania v otázkach etických, náboženských, kultúrnych, sociálnych, rodinných a mnohých ďalších.Hnutie OĽANO považuje štátnu zvrchovanosť za najdôležitejšiu hodnotu. Ako uviedla koaličná strana pre TASR, prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR, od ktorej podpisu v sobotu uplynulo 29 rokov, si pripomína ako dôležitú udalosť v slovenskej histórii.Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš poukázal na to, že Slovensko dlhé roky doplácalo na rôznych falošných politikov, ktorí sa síce radi oháňali slovenskou vlajkou, ale ich skutočným záujmom bolo vysávanie štátnych peňazí.povedal s dôvetkom, že pocit pravého vlastenectva spočíva aj v tom, že ľudia nadobudnú pocit, že žijú v spravodlivom štáte.Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO) doplnil, že v tento deň si zároveň spomína na všetkých, ktorí v minulosti dobrovoľne alebo nútene opustili vlasť a v zahraničí naďalej venovali veľa úsilia tomu, aby sa zo Slovenska stal opäť samostatný, zvrchovaný a demokratický štát.uzatvoril.Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky bol podľa koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) dôležitý krok k samostatnosti. Slovensko si v sobotu pripomína 29. výročie tejto udalosti.Ako uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS), túžba žiť samostatne sa premietla do textu, ktorý prijala Slovenská národná rada (SNR).uviedol s tým, že toto rozhodnutie sa ukázalo aj napriek ťažkostiam ako správne.Predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová (Za ľudí) vyzvala občanov Slovenska na súdržnosť a spoločnú zodpovednosť za krajinu. Povedala to pre TASR pri príležitosti 29. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.uviedla Remišová s dôvetkom, že silou a bohatstvom Slovenska sú práve ľudia.Presvedčená je o tom, že cit a odhodlanie chrániť Slovensko ako demokratickú krajinu sú pevne zakorenené v každom občanovi aj v predstaviteľoch štátu.Doplnila, že sila Slovákov, ich odhodlanie a jednota má najväčší význam práve v ťažkých časoch.Hnutie Sme rodina považuje prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky za dôležitý medzník v histórii krajiny. Predstavuje prvý krok k samostatnosti Slovenska. Pre TASR to pri príležitosti 29. výročia prijatia deklarácie uviedlo tlačové oddelenie koaličnej strany.doplnilo.V sobotu uplynulo 29 rokov od prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti SR. Slovenský parlament dokument schválil 17. júla 1992, v čase, keď bola Slovenská republika ešte súčasťou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a uskutočňovali sa rokovania českej a slovenskej reprezentácie o ďalšom usporiadaní zväzkov medzi Slovákmi a Čechmi. Prijatie deklarácie ako jednostranný krok Slovenska posunulo tento proces k dohode o rozdelení Česko-Slovenska.Výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR je na základe zákona Národnej rady (NR) SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.