B. Kollár: Je dosť možné, že Z. Čaputová nebude znovu kandidovať

Bratislava 18. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) začína inklinovať k názoru, že sa Zuzana Čaputová nebude opätovne uchádzať o prezidentský mandát. Priznal to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



"Doteraz som bol presvedčený, že bude kandidovať, no začínam o tom mať pochybnosti a je dosť možné, že nebude kandidovať," uviedol, pričom naznačil, že za rozhodnutím nekandidovať môže byť i ponuka funkcie v európskych či globálnych štruktúrach. Zopakoval, že bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok by bol dobrým kandidátom na prezidenta.



Problém by s Korčokom nemal ani predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, myslí si však, že takéto špekulácie sú v tejto chvíli, pred definitívnym stanoviskom Zuzany Čaputovej, predčasné. Predseda KDH Milan Majerský uviedol, že KDH chce do prezidentských volieb predstaviť svojho kandidáta.