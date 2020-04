B. Kollár je rád, že A. Svetlovskú zvolili za členku Súdnej rady SR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár je rád, že jeho kandidátku Alenu Svetlovskú zvolil parlament za členku Súdnej rady SR. Koaliční partneri podľa neho vedeli, že navrhne sudkyňu a neblokovali mu to.



To, že je Svetlovská sudkyňa, ju podľa Kollára nediskvalifikuje. Na Koaličnej rade sa podľa Kollára dohodli na tom, že po prijatí novej legislatívy už sudcov nenavrhnú a v budúcnosti to aj bude platiť.



Nominácia Svetlovskej vyvolala diskusie v koalícii. Programové vyhlásenie vlády (PVV) hovorí, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami.