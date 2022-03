B. Kollár: Konflikt na Ukrajine je vojnou o ďalší civilizovaný svet

Na snímke vľavo poslankyňa Verchovnej Rady Ukrajiny Maria Mezentseva a vpravo predseda NR SR Boris Kollár počas prijatia na Bratislavskom hrade 29. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke starosta ukrajinského mesta Melitopol Ivan Fedorov počas tlačovej konferencie po stretnutí s predsedom NR SR Borisom Kollárom (Sme rodina) na Bratislavskom hrade 29. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. marca (TASR) - Vojenský konflikt na Ukrajine je nielen vojnou medzi naším východným susedom a Ruskom, ale bojom o ďalší civilizovaný svet. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) po stretnutí s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku Jurijom Muškom a ďalšími ukrajinskými politickými predstaviteľmi. Ocenil odvahu i zomknutosť Ukrajiny. Dodal, že Slovensko sa bude snažiť aj naďalej Ukrajine pomáhať humanitárne i vojenskými spôsobmi. V reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu Kollár v utorok prijal aj primátora ukrajinského mesta Melitopoľ Ivana Fedorova a poslankyne Verchovnej rady Ukrajiny Olenu Khomenko a Mariu Mezentsevu.skonštatoval Kollár s tým, že po Ukrajine by sme mohli byťspolu s pobaltskými štátmi.doplnil. Kollár si myslí, že aj na Slovensku by si podľa takejto rétoriky mohol niekto povedať, že nie sme ukotvení a existujeme len niečo cez 30 rokov a že si našu krajinu môžeme rozobrať. Pripomenul, že SR nikdy neuznala Kosovo a ani Krym ako ruský.Ukrajinská poslankyňa Maria Mezentseva označila pomoc zo strany Slovenska za mimoriadnu a príkladnú. Rovnako ako Kollár si myslí, že na Ukrajine sa odohráva zápas týkajúci sa celého sveta.dodala. Ukrajina podľa nej verí, že nastane mier v krajine i celej Európe.Starosta mesta Melitopoľ opísal, ako Ruská federácia zmenila taktiku, okupuje ukrajinské mestá a vytvára v nich humanitárnu katastrofu.skonštatoval.Šéf NR SR v súvislosti s výzvou slovenských europoslancov zakázať vstup predstaviteľov Ruskej federácie a Bieloruska do NR SR zopakoval, že svoj postup bude koordinovať s krajinami V4. Túto tému chce otvoriť aj na nadchádzajúcom stretnutí Slavkovskeho formátu, ktorého súčasťou je okrem Slovenska aj Česká republika a Rakúsko.uzavrel.