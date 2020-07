Kollár má plnú podporu hnutia Sme rodina

Bratislava 6. júla (TASR) – Predseda Národnej rady SR Boris Kollár má plnú podporu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina. Vyjadrili mu ju na pondelkovom rokovaní. Novinárom to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský.



Na pondelkovej koaličnej rade sa podľa neho chcú s partnermi dohodnúť, ako pristúpia k téme diplomovej práce Kollára. Dodal, že majú hovoriť aj o tom, či Kollár navrhne, aby parlament hlasoval o jeho odvolaní.



„Hnutie Sme rodina pevne stojí za svojím predsedom, to znamená, že hnutie Sme rodina v plnej miere podporuje predsedu Národnej rady SR," povedal Pčolinský s tým, že na koaličnej rade povedia závery zasadnutia poslaneckého klubu. Kollára na poste predsedu parlamentu vymeniť nechcú.



Na koaličnú radu ide Sme rodina podľa Pčolinského s viacerými alternatívami, pričom konečný verdikt má padnúť na stretnutí koaličných partnerov. „O tom sa poradíme na koaličnej rade," odpovedal na otázku, či Kollár navrhne svoje odvolanie.



Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Premiér Igor Matovič zároveň cez víkend povedal, že SaS a Za ľudí v prípade odvolávania Kollára „stiahnu chvost".



Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať. Nevylúčil odchod zo svojej funkcie ani odchod hnutia z koalície.