B. Kollár: Máme byť na čo hrdí, SNP nikdy nebolo porazené

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) nebolo porazené vojensky ani politicky. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) pri príležitosti osláv 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. Upozornil, že neznalosť vlastných dejín môže prispievať k podliehaniu falošným interpretáciám významu povstania. Vyzdvihol hrdinstvo jeho účastníkov a hovorí o príklade hodnom nasledovania aj pre mladú generáciu. Poučenie z vývoja situácie po SNP by si podľa neho mohla vziať aj politická scéna.



"Hrdinstvo vojakov povstaleckej armády nás dodnes napĺňa pozitívnou energiou a malo by byť príkladom hodným nasledovania aj pre dnešnú našu mladú generáciu. Mala by si byť vedomá, že aj jej dnešný pokojný a mierový život bol v minulosti vykúpený krvou a utrpením tých, ktorí sa odhodlali brániť vlasť a jej slobodu," uviedol Kollár.



SNP označil za unikát medzi odbojovými hnutiami v okupovanej Európe. "Máme byť na čo hrdí, máme sa čím pýšiť pred vlastným obyvateľstvom i pred Európou. Len si to akosi nevážime," poznamenal. Občania podľa neho o svojich národných dejinách a SNP veľa nevedia, čo prispieva k podliehaniu falošným interpretáciám jeho významu.



Poukázal na to, že jedni SNP vnímajú ako povstanie proti vlastnému štátu, iní ako komunistický puč, či boj za obnovenie "československého" štátu bez spojovníka. Tieto interpretácie odmieta. Vyhlásil, že SNP bolo najmä slovenské a národné, a od roku 1945 sa pravidelne oslavovalo.



Dodal, že koncepcia porážky SNP obsahuje snahu demotivovať Slovákov v zápase za slobodu a národnú rovnoprávnosť. "Aj posledné udalosti v Afganistane svedčia o tom, že zánik politického vedenia a rozprášenie organizovanej armády, neznamená porážku. Pokiaľ sa nezlomí vôľa odporovať, pokiaľ posledný bojovník nezloží zbraň, nemožno hovoriť o porážke! A nič také sa na Slovensku na konci roku 1944 a začiatkom roku 1945 nestalo!" zdôraznil s tým, že politické ani vojenské vedenie kapituláciu nepodpísalo a po oslobodení sa začali plniť jeho ciele.



To, že sa tieto ciele nenaplnili počas existencie obnovenej republiky, nie je podľa Kollára vinou účastníkov povstania, ale daň za večne rozbitú slovenskú politickú scénu, ktorá v opozícii nevidí oponenta, ale nepriateľa. "Aj z tohto by sme si dnes mali vziať poučenie. Nič pozitívne nedosiahneme, ak sa budeme večne hádať, a nepotiahneme našu spoločnú káru osudov jedným smerom," apeloval.



Predseda NR SR zároveň vyjadril úctu účastníkom protifašistického odboja a SNP. Ocenil, že neváhali vziať zbraň a bojovať za slobodu, suverenitu a demokraciu v našej krajine. "Rovnako chcem vyjadriť úctu a poďakovanie dnešného dňa sa doživších veteránov Slovenského národného povstania. Ďakujem vám. Zaslúžite si náš rešpekt a vďaku," uzavrel.