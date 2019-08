B. Kollár: Medicína je práca s ľuďmi, nie všetko sa dá naučiť z kníh

Branislav Kollár so svojim profesionálnym vzorom, špičkovým českým chirurgom Bohdanom Pomahačom. Foto: Archív B. Kollára

Branislav Kollár na svojom pracovisku, v Brigham and Women’s Hospital, čo je nemocnica lekárskej fakulty na Harvardovej univerzite v Bostone. Foto: Archív B. Kollára

Branislav Kollár pri portréte chirurga Josepha Murraya, ktorý v roku 1954 uskutočnil prvú orgánovú transplantáciu na svete - a to práve v nemocnici v Bostone. Foto: Archív B. Kollára

Dallas Wiens z mesta Fort Worth v Texase podstúpil v polovici marca 2011 vôbec prvú transplantáciu celej tváre v USA. Vľavo pri ňom sedí šéf operačného tímu Bohdan Pomahač. Foto: Archív TASR



Bratislava 11. augusta (TASR/Márius Kopcsay) - Slovenský chirurg Branislav Kollár je lekárom s naozaj neobvyklou špecializáciou. Pôsobí v tíme, ktorý sa venuje rekonštrukčnej chirurgii a konkrétne transplantáciámtváre. Už dva roky pracuje ako postdoktorálny výskumník pod vedením českého odborníkaBohdana Pomahača v Brigham and Women’s Hospital, čo je nemocnica lekárskej fakulty naHarvardovej univerzite v Bostone. Patrí k Slovákom, ktorí robia vo svete dobré meno svojej krajine.O svojej ceste k tejto náročnej profesii hovoril v rozhovore v rámci projektu TASR Osobnosti: tváre,myšlienky.Stalo sa to už na strednej škole. Chodil som na gymnázium Jána Papánka. V jazykovej triede sme malilektora nemčiny priamo z Nemecka. Povedal nám o možnosti uchádzať sa o štipendium v Nemeckua v rámci nej si študent mohol vybrať, čo a v ktorom meste chce konkrétne študovať. Zdalo sa mi, žeje to ponuka, ktorá sa neodmieta. Vybral som si štúdium medicíny v Heidelbergu.Štúdium medicíny je do veľkej miery všeobecné a je na ňom pekné, že pri ňom človek spozná veľarôznych odborov a smerovaní. Už v prvom ročníku ma zaujala anatómia a v druhom ročníku som jupomáhal vyučovať prvákov...Snažili sme sa učiť ju funkčne, teda hovoriť nielen o tom, ako a kde sú orgány uložené, ale aj na čoslúžia a ako fungujú. Študenti si to v tomto kontexte vedeli lepšie zapamätať. V rámci štúdia sme tiežmali možnosť absolvovať tzv. klinické stáže. V rámci nich som sa snažil spoznať ďalšie krajiny, a tiežrôzne odbory medicíny. Bol som na brušnej chirurgii v Londýne, na srdcovej chirurgii v Jeruzaleme čina pohotovosti a na úrazovej chirurgii vo Švajčiarsku. A práve plastická a rekonštrukčná chirurgia manajviac oslovila.Je to chirurgia od hlavy po päty. Zranenia a úrazy, ktoré pacienti utrpeli, sú jedinečné, takže si prekaždého z nich musí lekár vymyslieť vlastný plán. A ten sa líši od človeka k človeku. Je to kreatívnapráca, plná výziev. Po skončení školy som si chcel urobiť dva roky všeobecnej chirurgie, aby somzískal dostatočný prehľad o bežných chorobách a úrazoch. Až potom nastal správny čas pokračovaťna špecializačnej nadstavbe. Sledoval som výskum českého plastického chirurga, profesora BohdanaPomahača, či už prostredníctvom vedeckých článkov alebo médií, keďže je mediálne veľmi známy.Videl som sa v tom a sníval som o tom, aké by to bolo s ním pracovať.Taký je aj v skutočnosti. Pomáha nám, podporuje nás, snaží sa vždy nájsť cestu, je to skrátka vzor.Pôvodne som sa uchádzal o miesto v Zürichu. Jeden z lekárov, ktorý profesora Pomahača poznal, miporadil: „Keď tak veľmi túžiš s ním pracovať, choď do Ameriky, bude tam na kongrese, tam ho môžešosloviť.“ Vybral som sa teda za ním a priamo som ho oslovil s tým, že by som chcel pôsobiť v jehotíme. Nemal som žiadny „plán B“ a možno o to silnejšia bola aj moja motivácia. Zareagoval pozitívne– s tým, že ešte musí preveriť, či má voľnú pracovnú pozíciu. Asi po troch mesiacoch sa zhodouokolností konala konferencia vo Švajčiarsku, na ktorú bol pozvaný ako rečník. A tam mi už potvrdil,že to miesto pre mňa má.Prvá čiastočná transplantácia tváre bola vykonaná vo Francúzsku v roku 2005. Keď lekári videli, žebola úspešná, začali robiť transplantácie vo väčšom rozsahu, teda celú tvár, temeno hlavy, uši...Profesor Pomahač v Bostone vykonal v roku 2011 prvú celotvárovú transplantáciu v Amerike.Moje projekty sú väčšinou zamerané na vyhodnocovanie výsledkov, teda ako sa majú pacienti, keďuplynie istý čas od operácie. Celkovo sa na svete uskutočnilo viac než štyridsať transplantácií tváre,u nás máme ôsmich pacientov.Ešte pred transplantáciou tvárí sa napríklad v Amerike robili transplantácie rúk. Pacient, ktorému akoprvému v USA transplantovali ruku, ju má už vyše dvadsať rokov. Stretol som ho na konferenciiosobne a ruka mu po dvadsiatich rokoch naozaj funguje. Niektorí pacienti s transplantovanou tvárouuž žijú desať rokov, ale je to samozrejme novšia vec, zatiaľ ešte neuplynulo dostatočne dlhé časovéobdobie, aby sme vedeli povedať, ako dlho transplantovaná tvár vydrží. Napríklad transplantovanéobličky vydržia asi desať až pätnásť rokov, potom je väčšinou potrebné ich vymeniť.Zapôsobili na mňa všetky stretnutia s týmito pacientmi – ich životné príbehy a obrovská sila, ktorúv sebe majú. Väčšinou utrpeli naozaj ťažké zranenia buď elektrickým prúdom, lúhom, alebo dokoncapo uhryznutí šimpanzom. Po transplantácii sa ich život posunul k lepšiemu. Vždy, keď niektoréhoz pacientov stretnem, som niekoľko minút nadšený a očarený tým, ako jeho tvár vyzerá, ako ňouhýbe. A potom už počúvam, ako hovoria o zmenenej kvalite svojho života – napríklad, že už na nichnezazerajú deti. Môžu zasa rozprávať, normálne prijímať potravu, môžu lepšie dýchať. Mnohí si nájdupartnerov, alebo si naďalej udržia fungujúce vzťahy, oženia sa, vydajú, vrátia sa do práce. Niektoríz nich sa stali dokonca motivačnými spíkermi, teda navštevujú konferencie a tam zdieľajú svojeskúsenosti. Máme dokonca pacienta s transplantovanými rukami, ktorý o sebe nakrútil dokument.V takýchto závažných prípadoch musí byť veľmi dôležitá aj psychika pacienta, jeho schopnosťvyrovnať sa s hraničnou situáciou a zvládnuť jej riešenie.Pred transplantáciou vykonávame psychiatrický screening, pretože je veľmi dôležité, aby boli pacientiaj po psychickej stránke stabilní. Ale väčšinou sú to naozaj obdivuhodní ľudia s veľkou vnútornousilou a vedia sa vyrovnať aj s ťažkými traumami. Dobrá psychická dispozícia veľmi zvyšujepravdepodobnosť, že operácia bude úspešná.Mnohí pacienti majú na tvári také zničené tkanivá, že im ostane len holá lebka. Problém je v tom, žesa v takomto prípade dá tvár len ťažko rekonštruovať bežnými metódami. Dá sa na ňu napríkladpreniesť tkanivo z chrbta, ale to samozrejme nevyzerá a ani nefunguje ako tvár. Takže transplantáciatváre prináša úplne iné možnosti.Máme rehabilitačných pracovníkov, ktorí pacientom vysvetľujú, ako používať tvár, aké s ňou robiťcviky. Rehabilitácia je veľmi dôležitá a ešte dôležitejšia je pri transplantácii končatín, pretože tamdlho trvá, kým nervy dorastú – a nervy rastú lepšie, keď sa sval používa.Existujú dva systémy darcovstva: sú krajiny, kde sa každý človek automaticky považuje za darcu, tedajeho orgány nie sú poskytnuté na transplantácie iba vtedy, ak sa počas svojho života vyjadrí, že s týmnesúhlasí. Druhou možnosťou je systém, kde musí človek počas života odsúhlasiť, že chce byťdarcom. V týchto krajinách je hľadanie darcov oveľa ťažšie. Darcami sú väčšinou ľudia po tzv.mozgovej smrti. Napríklad mladí ľudia, ktorí si poranili hlavu pri nejakom športovom úraze. Srdce imstále bije, ale ich mozog už nefunguje. Vtedy komunikujú zodpovední pracovníci s rodinou a zistia, čisú ochotní tvár darovať. Transplantovaná tvár by samozrejme pohlavím, farbou kože či farbou vlasovale aj proporciami mala byť podobná pôvodnej tvári pacienta.Potvrdilo sa, že tieto operácie vieme robiť, a že ich vieme robiť bezpečne. Naše výsledky zaposledných päť rokov sú dobré. Jednou z výziev je otázka, ako exaktne merať zlepšenú kvalitu života,lebo momentálne neexistujú žiadne nástroje špecializované na transplantáciu tváre. Snažíme sa tiežvytvoriť lepšie povedomie verejnosti o týchto operáciách, zlepšovať lieky, ktoré sa pacientompodávajú.Plastická chirurgia sa často zjednodušene chápe ako estetická chirurgia. Ale estetická chirurgia je lenjedným zo štyroch pilierov plastickej chirurgie. Tými ďalšími tromi sú rekonštrukčná chirurgia,chirurgia ruky a chirurgia popálenín. Až všetky tieto štyri piliere spoločne tvoria plastickú chirurgiu.Súčasťou rekonštrukčnej chirurgie je aj „transgender“ chirurgia, ktorá vyrovnáva rozdiely medzivnímaným a reálnym pohlavím človeka.Áno a treba si uvedomiť, že takéto operácie sa nevykonávajú na počkanie. Týchto pacientov dlhopred podstúpením operácie sledujú psychiatri, prechádzajú dlhodobou hormonálnou liečbou a ajsamotné operácie prebiehajú vo viacerých fázach. Mnohým sa potom naozaj zlepší kvalita života a súspokojnejší. A o tom má medicína byť – pomáhať ľuďom s ich problémami. Dôležitá je v tomtoprípade aj tolerancia spoločnosti. Tá je v USA na vysokej úrovni v akomkoľvek smere.Už v Heidelbergu som mal pocit, že je tamojšie štúdium veľmi prakticky orientované. Zavčasu, užpočas štúdia, sme mali kontakt s pacientmi, učili sme sa, ako sa s nimi rozprávať, ako konať v určitýchprípadoch, chodili sme na stáže do nemocníc. Podobne je veľmi silná praktická výučba aj v Amerike.Myslím si, že je to dôležité, pretože medicína je práca s ľuďmi a to sa ťažko učí z knižiek. Človek si tomusí vyskúšať na vlastnej koži.Samozrejme, že je, predsa len som tu vyrastal a mám tu stále rodinu. Ale svet sa postupne otvára avzdialenosti sa zmenšujú.Áno, začal to organizovať český matematik, ktorý pracuje na Harvarde a venuje sa štúdiu baktériía ich rezistencii, presnejšie komplexným metódam vyhodnocovania veľkých objemov dát v tejtooblasti. Stretnutia sa konajú od minulého januára a vždy je na nich veľa zaujímavých ľudí. Naozaj somhrdý na Slovákov a Čechov, ktorých som v Bostone stretol.Doprial a odporučil by som im čo najviac cestovať, vyskúšať si prácu v zahraničí a snažiť sa niečoodtiaľ priniesť späť domov. Napríklad aj nové a moderné myslenie, ktoré sa potom dá preniesť donášho systému.Porovnávanie slovenského zdravotníctva s inými vyspelými krajinami by bolo asi na dlhšiu debatu.Spomeňme aspoň jeden problém – slovenskí lekári sú preťažení a často nemajú dostatok časua priestoru na lepšiu komunikáciu s pacientom.To je veľký problém. Aj v Amerike sú lekári pohltení byrokraciou a neraz strávia viac času započítačom než s pacientmi. V zahraničí je však výhodou, že je tu viac zdravotníckych pracovníkovs vyššími kompetenciami, a tí sú schopní lekárov pri niektorých činnostiach zastúpiť. Napríkladsociálni pracovníci a sestričky môžu hovoriť s rodinnými príslušníkmi, vysvetliť im situáciu, konajú satiež konferencie, na ktoré príde rodina, lekár, sociálny pracovník a diskutujú spolu o liečbe. Nerazsom sa na takomto stretnutí zúčastnil a bolo to veľmi prospešné.Pacienti sú skoro všade na svete rovnakí. Je normálne, že keď človek trpí zdravotnými problémami,tak má pocit, že práve ten jeho je najvážnejší, a že by sa mu mala venovať dostatočná pozornosť a čonajlepšia starostlivosť. Aj na škole nás učili, ako s ľuďmi komunikovať, ako im veci vysvetľovať, akohovoriť dobré i zlé správy a snažil som sa to aplikovať aj vo svojej praxi. Myslím, že budúcnosť sauberá takým smerom, aby boli lekári odľahčení inými zamestnancami. Teda aby bolo v zdravotníctveviac odborne kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by nemuseli mať také vzdelanie ako lekári, aledokázali by ich odbremeniť od veľkého množstva rutinnej práce – ako je povedzme písanie aleboúprava lekárskych správ. V USA je napríklad už teraz viacero druhov zdravotných sestier, pričom tie,ktoré majú najvyššiu kvalifikáciu, sú už na úrovni takmer ako lekári. Majú vlastných pacientov,o ktorých sa starajú a lekárov kontaktujú len na odobrenie svojich rozhodnutí. Teda systém by sa malstať otvorenejší a flexibilnejší.Najkrajšia na medicíne – a to som videl, už keď som sa venoval všeobecnej chirurgii – je vďakapacienta. Ten moment, keď príde za lekárom a povie: Ďakujem vám pekne za starostlivosť, stedôveryhodný človek a veľmi si vážim vašu pomoc. To je niečo, čo sa žiadnymi peniazmi nedá zaplatiť.