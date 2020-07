B. Kollár napokon zrejme bude čeliť odvolávaniu, návrh podá sám

Bratislava 7. júla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) napokon zrejme bude čeliť odvolávaniu. Návrh na vyslovenie dôvery šéfovi parlamentu by mal podať sám v úvode utorkovej riadnej schôdze parlamentu, ktorá sa začne o 13.00 h. TASR to potvrdili zdroje z koalície.



Šéf parlamentu o svojom postupe informoval koaličných partnerov na pondelkovej (6. 7.) koaličnej rade. Podľa vlastných slov na ňu išiel s tým, že mu klub Sme rodina vyjadril plnú podporu. Partnerom oznámil, že v úvode schôdze sám podá návrh na svoje odvolanie.



Klub SaS a Za ľudí budú o svojom postupe ešte rokovať na poslaneckých kluboch. Obe strany doteraz hovorili, že Kollár by mal odstúpiť sám.



Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. OĽaNO jeho odchod nežiadalo. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zároveň cez víkend povedal, že SaS a Za ľudí v prípade odvolávania Kollára "stiahnu chvost".



Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať. V prípade odchodu z funkcie predsedu parlamentu nevylúčil ani odchod hnutia z koalície.