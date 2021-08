Kollár nevidí problém v tom, že k nám prišlo 28 ľudí s väzbami na SR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nevidí problém v tom, že na Slovensko prišlo 28 osôb s priamymi väzbami na Slovensko. Ozrejmil, že títo ľudia na našom území môžu legálne byť, pretože mali vzťah so Slovenskom.



"To, že teraz prišli nejakí ľudia, ktorí majú priame väzby na Slovensku, s nami nemá nič spoločné," povedal Kollár s tým, že tieto osoby by sa sem dopravili tak či tak. "Majú právo tu byť, sú to ľudia, ktorí tu majú manželov, manželky," doplnil počas tlačovej konferencie v parlamente.



Na Slovensko priletelo v pondelok (30. 8.) druhé lietadlo, v ktorom boli evakuovaní ľudia s priamymi väzbami na Slovensko. Malo ísť o 28 osôb, prevažne v ňom boli ženy a deti, a aj študenti. Už predtým sa k nám podarilo priviezť 24 osôb, medzi nimi bolo 16 Slovákov a osem Afgancov, ktorí so SR spolupracovali.