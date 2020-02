B. Kollár: Neviem si predstaviť vládnuť so Smerom-SD

Bratislava 14. februára (TASR) - Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár si nevie predstaviť, že by bol vo vládnej koalícii so Smerom-SD ani ĽSNS. Povedal to v rozhovore pre TASR. Pre hnutie je podľa Kollára prioritou ministerstvo dopravy, pretože chce presadiť "masívnu výstavbu štátnych bytov". Pripúšťa aj záujem o silový rezort. Pre vstup do vládnej koalície si Kollárovo hnutie stanovilo viaceré podmienky.



-Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?-



Za jeden z najväčších problémov považujeme extrémne zadlžovanie slovenských rodín a domácností. Najväčšiu časť tvoria hypotéky, ktoré si rodiny berú na zhruba 30 rokov. Preto sme navrhli riešenie tohto problému vo forme nájomných štátnych bytov, pričom dvojizbový byt by stál mesačne približne 200 eur. V spoločnosti tiež rezonuje korupcia či téma komunikácie Mariana K. cez Threemu. Súdnictvo, justícia, prokuratúra by mali v štáte automaticky fungovať. Slovensko má dobré zákony, len má veľké nešťastie na ľudí, ktorí by mali napĺňať literu zákona. Zákony netreba sprísniť. Ľudia, ktorí sú na postoch, si veľakrát mýlia nezávislú justíciu so svojvôľou. Podľa tých istých zákonov sa riadia aj sudcovia, ktorí sú čestní. Je to o ľuďoch.



-Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?-



Stratifikáciu treba urobiť, ale určite nie s vládou, ktorá predstavuje „kleptokraciu“. Veľmi som neveril tomu, keď chcela robiť stratifikáciu vláda, na ktorú je napojená skupina podnikateľov, ktorá drancovala túto krajinu. Dopadlo by to v rukách veľkých hráčov alebo by to niekto rozkradol. Stratifikáciu treba urobiť, ale v žiadnom prípade nesmieme dovoliť, aby mali ľudia zhoršenú alebo menej dostupnú zdravotnú starostlivosť.



-Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?-



Najväčšia korupcia je tam, kde sú peniaze. Najväčšie peniaze sú v obchodných sporoch, kde by sme preferovali možnosť arbitrážnych súdov. Po šiestich rokoch by podnikatelia videli, či je sudca autoritou, či je vo svojej oblasti fundovaný. Ak by bol spravodlivý, tak by ho potvrdili na ďalšie štyri roky. V tejto oblasti sme ochotní rokovať s budúcimi partnermi. Justícia musí byť nezávislá, ale nesmie v nej byť svojvôľa. Keď bude mať sudca dvakrát absolútne nezmyselné rozhodnutie, má stratiť talár.



-Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva?



Niektoré školy sú, čo sa týka žiakov, poddimenzované a bude potrebné ich zrušiť. Ušetrené prostriedky treba investovať v prvom rade do učiteľov. Treba sa tiež vrátiť k duálnemu školstvu. Treba viac prepojiť konkrétne veci z priemyslu so školstvom, aby sme vychovávali budúcich zamestnancov pre konkrétne odvetvia.



-Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?-



Určite nie tým, že im prídem vykrikovať na námestia, že sú fašisti. Treba hovoriť, čo „kotlebovci“ urobili dobre a čo zle. Marianovi Kotlebovi nebudem nadávať do fašistov, budem mu vyčítať to, ako uchopil banskobystrickú župu, že tam zamestnal celú svoju rodinu a robil netransparentné tendre. Budem napádať, že tam za peniaze nás všetkých zamestnával ľudí, ktorí robili pre ĽSNS, tlačili letáky, že si tam za štátne peniaze urobil posilňovňu. Oni urobili na župe to, čo robí Robert Fico v celom štáte. Teraz im dáme moc, aby to urobili aj v štáte?



-Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?-



Znižoval by som dane pre živnostníkov, pre malé a stredné podniky, ale určite by som sa pozrel aj na dane smerom k oligarchii a monopolom. Určite by sme chceli upraviť dane z dividend. Uvoľnili by sme to pre malých a stredných podnikateľov. Veľké nadnárodné podniky nech platia, tam by som tvrdo dividendy zaviedol, aj 30 percentami, aby kapitál neutekal von. Na DPH sa ukradnú skoro dve miliardy eur. Upravili by sme to tak, že si podniky vo výrobnom reťazci medzi sebou pri dodávkach tovarov a služieb nebudú účtovať nič z DPH. Až keď pôjde konečný produkt von, posledný v reťazci tomu pridá DPH. Štát nebude musieť kontrolovať celý sektor a nebude sa dať okrádať na DPH.



-Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?-



Mali by sme si vytvárať dobré vzťahy s Ruskom, USA i Bruselom. Ani jedna z týchto veľmocí nemá priateľov, majú len záujmy. Sme malá krajina, nemali by sme sa správať ako lokaji, ale mali by sme byť hrdý národ.



-O aké ministerstvá by ste v prípade vstupu do vládnej koalície mali záujem?-



Naša priorita je ministerstvo dopravy. V rámci programu máme masívnu výstavbu štátnych nájomných bytov. Taktiež hovoríme veľmi silno o sebestačnosti Slovenska, takže by sme mali záujem aj o pôdohospodárstvo aj sociálne veci. Keď si každý z koaličných partnerov vyberieme to, čo je pre nás prioritné, potom ostanú silové rezorty, ktoré sa rozdelia. Aj my potom budeme mať záujem o jeden silový rezort, je to jedno, či je to obrana, vnútro alebo Slovenská informačná služba, či Národný bezpečnostný úrad.



-Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?-



Máme tri okruhy, ktorých akceptovanie bude podmienkou nášho vstupu do budúcej koalície. Sú to podmienky našich voličov, sympatizantov a podľa mňa aj väčšiny našej spoločnosti. Prvý okruh obsahuje neotváranie kultúrno-etických otázok, ako sú napríklad registrované partnerstvá, adopcie detí homosexuálnymi pármi, LGBTI a zákaz prijímania migrantov. Do druhého okruhu patrí zachovanie vlakov zadarmo, obedov zadarmo a vianočných príspevkov pre dôchodcov. V treťom okruhu je masívna výstavba štátnych nájomných bytov, exekučná amnestia a zrušenie doplatkov za lieky pre deti do šesť rokov, dôchodcov a ZŤP.



-Čo budete považovať za úspech v týchto voľbách?-



Keď sa dostaneme do parlamentu. Bude ma tešiť všetko nad 6,6 percenta, čo bol výsledok, s ktorým sme pred štyrmi rokmi prišli do parlamentu.



-Čo budete považovať za neúspech?-



Keď sa do parlamentu nedostaneme.



-V prípade, že sa do parlamentu nedostanete, vzdáte sa funkcie predsedu strany?-



O tejto možnosti budeme diskutovať v prípade, že nastane, a uvidíme, s akým výsledkom.



-Vstúpili by ste do vlády s ĽSNS?



To, čo dnes predstavuje ĽSNS, je pre nás neprijateľné. Pokiaľ nevysvetlia svoj vzťah k holokaustu, pokiaľ budú velebiť Slovenský štát, ktorý vznikol z rozhodnutia nacistického Nemecka, pokiaľ nebudú uznávať Slovenské národné povstanie, pokiaľ jeho kandidáti budú mať vytetované hákové kríže, čo si mám o tom myslieť? Za týchto okolností si to neviem predstaviť. Ak by sme boli s nimi vo vláde, neakceptovalo by nás ani Rusko, ani Západ.



-Ani so Smerom-SD si neviete predstaviť vládnu koalíciu?-



Nie. Je úplne jedno, či je na čele Smeru-SD Robert Fico, Peter Pellegrini alebo nejaký Pampalini. Pozadie sa nemení. Strana Smer-SD vznikla z vôle svojich akcionárov, ktorými sú oligarchovia, a tí tam stále sú. Kým toto nevyriešia, tak je to stále taká istá strana.