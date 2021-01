B. Kollár nominuje šesť členov do komisie pre prípad M. Lučanského

Bratislava 4. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) nominuje do nezávislej kontrolnej komisie, ktorá má prešetriť úmrtie policajného exprezidenta Milana Lučanského, šiestich členov. Traja sú z radov koalície a traja z radov opozície. Ide o Juraja Krúpu (OĽANO), Milana Laurenčíka (SaS), Petru Hajšelovú (Sme rodina), Marián Saloňa (Smer-SD), Mariana Kotlebu (ĽSNS) a Denisu Sakovú (Hlas-SD).







Predseda parlamentu v tejto súvislosti poďakoval všetkým parlamentným stranám, že bez prieťahov reagovali a navrhli členov komisie z ich radov. "Som pevne presvedčený, že v čo najkratšom čase predstúpia títo poslanci bez zbytočného vytĺkania politického kapitálu, čisto pragmaticky, pred verejnosť a dajú odpovede na všetky otázky, ktoré dnes traumatizujú a zaujímajú našu spoločnosť," skonštatoval Kollár.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) zriadi širokú komisiu na prešetrenie prípadu pokusu o samovraždu Lučanského. Potvrdila, že zvažovala aj vyvodenie politickej zodpovednosti. "Avšak napriek všetkým opatreniam nie vždy samovraždám dokážeme zabrániť," uviedla Kolíková. Celá udalosť ju mrzí a priznala, že ide o politickú kauzu. Priblížila, že súčasťou komisie by mali byť predstavitelia opozície, prezidentka, verejná ochrankyňa práv, Slovenská advokátska komora či zástupcovia európskych organizácií.



Komisia má preskúmať, či v prípade pokusu o samovraždu Lučanského nedošlo k pochybeniu zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). "Som presvedčená, že komisia dôjde k záverom, že ZVJS nezlyhal," zdôraznila ministerka. Zbor má ministerkinu plnú dôveru a nemá žiadne pochybnosti o tom, že by ZVJS zlyhal. "Musíme teraz urobiť všetko pre to, aby sme vrátili dôveru voči zboru," dodala Kolíková. Rozhodnutie generálneho riaditeľa ZVJS Milana Ivana vzdať sa funkcie si vysoko váži.