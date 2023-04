B. Kollár odcestoval na pracovnú cestu do Uzbekistanu a Číny

Bratislava 16. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) odcestoval v nedeľu popoludní na pracovnú cestu do Uzbekistanu a Číny, ktorá potrvá do piatka (21. 4.). V oboch krajinách sa stretne s tamojšími štátnymi predstaviteľmi.



V uzbeckom hlavnom meste Taškent má Kollár na programe stretnutie s podpredsedom vlády Uzbeckej republiky Džamšidom Chodžajevom, ako aj s predsedníčkou Senátu (hornej komory) Oliy Madžlis Uzbeckej republiky Tanzilou Narbajevou a s predsedom legislatívnej komory (dolnej komory) Oliy Madžlis Uzbeckej republiky Nurdindžonom Ismoilovom. Ústrednou témou rokovania bude najmä prehĺbenie úrovne parlamentných vzťahov prostredníctvom vzájomnej spolupráce parlamentných skupín priateľstva.



V Pekingu sa šéf NR SR stretne s predsedom Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Leji Zhaom. Počas oficiálnych rozhovorov partneri prediskutujú úroveň vzájomných bilaterálnych vzťahov s možnosťou prehĺbenia spolupráce vo vybraných oblastiach, najmä v cestovnom ruchu, vede, technológiách a inováciách. Následne Kollára s delegáciou prijme čínsky viceprezident Ceng Čching-hong.



Kollár sa v čínskom hlavnom meste stretne aj s hlavnými predstaviteľmi železničnej spoločnosti China Railway International Group a navštívi sídlo medzinárodnej technologickej firmy Leyard Group. Následne sa presunie do Šanghaja, kde okrem iných stretnutí navštívi aj najznámejší projekt architekta slovenského pôvodu Ladislava Hudeca. Ide o prvý mrakodrap Ázie s názvom Park hotel.



Súčasťou delegácie Kollára sú aj podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina), predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry (Smer-SD) a ďalší poslanci.