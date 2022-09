B. Kollár odovzdal šiestim laureátom štátnu cenu J. M. Hurbana

Bratislava 1. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár odovzdal v deň 30. výročia prijatia Ústavy SR šiestim laureátom štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch historickej budovy NRSR na Župnom námestí v Bratislave.



Medzi ocenenými je herečka Božidara Turzonovová. "Na poli dramatického umenia vyorala hlbokú brázdu a pri príležitosti svojho životného jubilea si cenu skutočne zaslúži," pripomenul Kollár. Ďalším oceneným je dramatik a režisér Viliam Klimáček.



Štátnu cenu získal aj exprezident SR Rudolf Schuster. Kollár pripomenul, že Schuster ako nový predseda Slovenskej národnej rady po novembri 1989 pristúpil zodpovedne k odovzdávaniu politickej moci do rúk predstaviteľov Nežnej revolúcie. "Napriek tomu zostal zodpovedným činiteľom slovenského parlamentu, zriadil komisiu na prípravu Ústavy SR. Pod jeho vedením 1. marca 1990 Slovenská národná rada prijala zákon o názve, štátnych symboloch a štátnej hymne SR," dodal.



Cenu udelil Kollár tiež rabínovi Itzchackovi Jehudovi Schapirovi. "Itzchack Jehuda Schapira z geograficky síce vzdialeného, avšak nám blízkeho Izraelu, rozvíja ako rabín učenie svojich predkov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska," pripomenul predseda NRSR.



Dvaja laureáti dostali cenu in memoriam. Je medzi nimi aj kardinál Jozef Tomko. "Je príkladom toho, že aj človek, ktorý pracoval na najvyšších poschodiach vatikánskej hierarchie, môže zostať úprimným vlastencom malého stredoeurópskeho národa," vyzdvihol predseda parlamentu. Cenu prebral bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.



Cenu in memoriam dostal i právnik, univerzitný pedagóg a odborník na občianske právo Karol Plank. Kollár vyzdvihol, že Plank ako predseda komisie na prípravu Ústavy SR urobil najviac prác na príprave jej základného textu. Ocenenie prevzal syn Karola Planka Tomáš Plank.



Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana odovzdáva predseda NR SR. Oceniť tak môže jednotlivca či kolektív za mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v SR. Štátnu cenu možno udeliť aj občanovi iného štátu alebo v humanitárnej oblasti. S udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej mzdy.