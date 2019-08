REAKCIE POLITIKOV na údajnú komunikáciu Mariana K. a Norberta Bödöra

Voči sebe zachytil Kollár tri trestné stíhania, ktoré mali viesť dnes už bývalí vyšetrovatelia Štefan Jombik a Jaroslav Barochovský.

Bratislava 1. augusta (TASR) – Organizovaná zločinecká skupina cieľavedome zneužívala policajnú moc, niektorých okresných prokurátorov, sudcov a podsvetie na to, aby diskreditovala nepohodlných politikov, povedal pre TASR predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v reakcii na informácie zverejnené v Denníku N. Tie hovoria o pokusoch Mariana K. a Norberta Bödöra diskreditovať Kollára a iných politikov.



Voči sebe zachytil Kollár tri trestné stíhania, ktoré mali viesť dnes už bývalí vyšetrovatelia Štefan Jombik a Jaroslav Barochovský. Podľa neho sa ho snažili zlikvidovať rovnako ako Daniela Lipšica, Igora Matoviča a Gábora Grendela (obaja OĽaNO): „Záhadne to boli vždy Jombik a Barachovský, osobní vyšetrovatelia Mariana K., ktorí mu robili špinavú prácu.“ Podľa Kollára mu otvárali a zatvárali kauzy, keď začali stíhať údajne na jeho objednávku, poprípade zastavovali trestné stíhania vedené voči nemu.



„Z komunikácie je zrejmé, že sa výraznou mierou snažil o trestné stíhanie a diskreditáciu najmä Daniela Lipšica (Lipstein, Gambino), Igora Matoviča, Borisa Kollára (vlekár) a Andreja Kisku,“ uvádza podľa Denníka N policajt, ktorý analyzoval prepis komunikácie medzi Norbertom Bödörom a Marianom K. Ten opisuje aj, ako Marian K. s Bödörom konali v prospech strany Smer-SD.



Časť tejto komunikácie predložil senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta vo veci údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. V kauze sú obžalovaní Marian K. a niekdajší riaditeľ televízie Pavol R.



A.Kiska hovorí o mafiánskom štáte, Marian K. a N. Bodör mali ovládať políciu

Exprezident Andrej Kiska hovorí o mafiánskom štáte počas vlády Smeru-SD. Marian K. a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör mal podľa Kisku mať "pod palcom" políciu a zneužívať ju v prospech Smeru-SD. Kiska to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na komunikáciu podnikateľov, ktorú zaistila a rozšifrovala polícia.



"Marian K. a Bodör mali pod palcom políciu na čele s Gašparom (bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, poznámka TASR), ktorú hrubo vo svoj prospech a v prospech Smeru zneužívali proti novinárom, advokátom, prezidentovi a mnohým iným," skonštatoval s tým, že od vraždy novinára Jána Kuciaka vychádza na povrch veľa skutočností o prepojení mafie s vládnou mocou.



Vo svojom vyjadrení Kiska, ktorý zakladá stranu Za ľudí, apeluje na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Pýta sa, kde je a "prečo nemá tlačovku a negarantuje, že takéto veci sa už nedejú a nebudú sa opakovať".



Podľa medializovaných informácií mal Marian K. komunikovať s Bödörom o SIS, polícii, ale aj prokuratúre a prideľovaní konkrétnych prípadov konkrétnym prokurátorom. Bodör mal pre neho zabezpečovať lustrácie novinárov. Marian K. mal mať ambície aj v politike. Denník N informoval, že mal záujem konať v prospech strany Smer-SD a po vražde Kuciaka mal o jej budúcnosť obavy. Portál sa opiera o zápis policajta, ktorý analyzoval prepis komunikácie medzi Bödörom a Marianom K. Informuje tiež, že Marian K. mal záujem o trestné stíhanie a diskreditáciu advokáta Daniela Lipšica, poslancov Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) a Borisa Kollára (Sme rodina), a exprezidenta Andreja Kisku (Za ľudí). Mal mať aj vlastné politické ambície so stranou Cieľ.



Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.