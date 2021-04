B. Kollár otvoril 27. schôdzu, premiér má predložiť vládny program

Bratislava 30. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu 27. schôdzu parlamentu. Premiér Eduard Heger (OĽANO) má na nej predložiť programové vyhlásenie vlády (PVV) a požiadať parlament o dôveru. Očakáva sa aj diskusia k vládnemu programu. V úvode prvého dňa rokovania je naplánovaný sľub poslanca aj návrh na voľbu podpredsedu snemovne.



Vláda svoj program schválila v stredu (28. 4.). Materiál má 131 strán a 18 kapitol, v ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Úvodná kapitola je opäť venovaná boju proti korupcii, posledná kultúre. PVV je doplnené v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie ochorenia COVID-19. Vláda deklaruje, že "revitalizované" PVV má ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana. Kabinet si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na krajinu významný devastačný dosah a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy. Opozícia už avizovala, že nepodporí súčasnú vládu.



Hegerovu vládu menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla tohto roka. Podľa Ústavy SR musí kabinet po vymenovaní do 30 dní predstúpiť pred parlament aj s programom a požiadať o dôveru. Na získanie dôvery potrebuje aspoň 76 hlasov poslancov.



NRSR bude v piatok rokovať do 19.00 h a v pondelok až do prerokovania PVV



Plénum Národnej rady (NR) SR bude v piatok o programovom vyhlásení vlády (PVV) rokovať do 19.00 h. V diskusii zrejme budú pokračovať aj v pondelok (3. 5.), kedy by o PVV mali aj hlasovať.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zároveň navrhol, aby v pondelok zasadal parlament až do prerokovania vládneho programu. Upozornil, že v utorok (4. 5.) je naplánovaná riadna schôdza NR SR. Plénum to odsúhlasilo.