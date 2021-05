B. Kollár otvoril 28. schôdzu, poslancov čaká takmer 70 bodov programu

Bratislava 4. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril 28. schôdzu parlamentu. Poslanci by mali prerokovať napríklad návrh o úprave kolúznej väzby, zavedenie trvalého kurzarbeitu, vetovaný zákon o ochrane hospodárskej súťaže, petíciu za zachovanie organizovaného poľovníctva, ako aj výročné správy o činnosti ombudsmanky či komisárky pre deti. Poslancov čaká podľa návrhu programu takmer 70 bodov.



Petíciu s názvom Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva podpísalo 153.000 občanov, do parlamentu ju doručili slovenskí poľovníci.



Poslanci sa majú zaoberať zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý parlamentu vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie. Dôvodom je fakt, že parlament ho schválil aj s poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, pričom podľa nej ide o tzv. prílepok. Poukázala na riziko, že by došlo k zmene kompetenčného zákona bez riadneho legislatívneho procesu.



Parlament by mal tiež definitívne rozhodnúť o zavedení trvalého kurzarbeitu alebo aj o návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Rovnako o návrhu na zavedenie nového trestného činu nebezpečného obťažovania, ktorý pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Rovnako o tom, či obete trestných činov budú môcť byť odškodňované už počas trestného konania.



Sme rodina predložilo návrh novely Trestného poriadku, ktorý upravuje maximálnu dĺžku trvania kolúznej väzby, a to najviac na päť mesiacov. Túto problematiku rieši aj ministerstvo spravodlivosti vo vlastnom návrhu, preto sa stal návrh Sme rodina predmetom diskusií a kritiky aj časti koalície.



Plénum má rokovať aj o návrhu, aby účastníci národného boja za oslobodenie dostali jednorazový príplatok 630 eur, a tiež o tom, aby sa predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek znížili dôchodky.



Poslanci Smeru-SD chcú novelou zákona o sociálnom poistení riešiť dôsledky poberania pandemického ošetrovného, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zasa navrhujú vyplatiť jednorazový pandemický príspevok vo výške 300 eur na nezaopatrené dieťa.



Zaoberať sa majú i návrhom na prijatie uznesenia NR SR k ukončeniu núdzového stavu, ktorý predložil poslanec Martin Čepček (OĽANO).



Poslanci stiahli z rokovania návrh vytvoriť Národný cintorín v Bratislave



Poslanci Národnej rady (NR) SR napokon nebudú rokovať o návrhu legislatívy, ktorým mal popri Národnom cintoríne v Martine vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave. Predkladatelia novely zákona o Bratislave stiahli svoj návrh z rokovania. Na májovej schôdzi sa nebude rokovať ani o návrhu novely zákona o štátnom občianstve, minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) požiadal, aby sa o legislatíve rokovalo až na ďalšej riadnej schôdzi. V úvode schôdze o tom informoval predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).



Koaliční poslanci navrhovali, aby národný cintorín vznikol povýšením bratislavského Ondrejského cintorína. Mal byť logickým pokračovaním Národného cintorína v Martine z 19. storočia, ktorý je už zaplnený. K návrhu mali výhrady okrem opozície aj niektorí koaliční poslanci. Proti návrhu vystúpili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Martine. Iniciovali petíciu, v ktorej vyjadrili nesúhlas s tým, aby bol za národný cintorín Slovákov vyhlásený iný ako ten v Martine.



O návrhu na zriadenie druhého národného cintorína v Bratislave rokoval začiatkom apríla predseda Matice slovenskej Marián Gešper s predkladateľom návrhu Milošom Svrčekom (Sme rodina). Zhodli sa, že v rámci zákona zostane zachovaná jedinečnosť Národného cintorína v Martine. Hovorkyňa matice Veronika Grznárová pre TASR uviedla, že sa rozprávali o legislatíve, ktorá by mala vytvoriť systém cintorínov a hrobov významných osobností s osobitným štatútom. „Matica slovenská od začiatku považovala systematickú a koncepčnú starostlivosť o hroby slovenských osobností za jediné efektívne riešenie. Prvý návrh zákona na vytvorenie druhého národného cintorína totiž obchádzal iné, v mnohých ohľadoch významnejšie cintoríny a hrobové miesta. Príkladom sú Cintorín pri Kozej bráne a Cintorín Slávičie údolie, ktoré sa síce tiež nachádzajú v Bratislave, ale pôvodný návrh zákona s nimi nijako nepočítal," skonštatovala hovorkyňa.



Plénum sa na májovej schôdzi nebude zaoberať ani novelou zákona o štátnom občianstve, ktorá má zmierniť podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu. Rokovať o nej má až na schôdzi, ktorej začiatok je naplánovaný na 15. júna.



Predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) zároveň z aktuálneho rokovania stiahol návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Navrhoval v nej, aby využitie prostriedkov z finančnej rezervy premiéra mohla po novom posudzovať špeciálna komisia. Zriadená mala byť ako poradný orgán predsedu vlády.