B. Kollár otvoril 60. schôdzu parlamentu, NR SR si uctila Ľ. Romana

Bratislava 15. marca (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) otvoril v utorok popoludní 60. schôdzu Národnej rady (NR) SR. Jej program tvorí vyše 80 bodov, napríklad zmeny v štruktúre Policajného zboru (PZ), Zákonník práce, zmeny pri azyle, ale aj časť reformy súdnej mapy či vysokoškolský zákon.



Novela zákona o PZ má zaviesť základnú štruktúru polície. Tvoriť ju majú Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ. Zrušiť by sa mala povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov.



Definitívne by mali poslanci rozhodnúť o zmenách pri azyle, aby mohli mať žiadatelia prístup na trh práce už šesť mesiacov od začatia sa konania o udelenie azylu. Mali by mať tiež nárok na zabezpečenie sociálneho, psychologického poradenstva a kurz kultúrnej orientácie. Navrhuje sa i mesačný príspevok pre osoby s medzinárodnou ochranou vo výške 1,75-násobku životného minima, ktorý by mohli čerpať počas šiestich mesiacov.



Očakáva sa aj rozhodnutie o súdnej mape. Z reformného balíka ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej prešiel do druhého čítania len návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Hovorí, že v praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. Koalícia mala rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.



Poslanci by sa mali vyjadriť aj k novele vysokoškolského zákona. Zmeny namietali zástupcovia akademickej obce, očakáva sa predloženie pozmeňujúceho návrhu. Definitívne by sa mali vyjadriť aj k návrhu zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte či k novele zákona o cestnej premávke týkajúcej sa parkovania na chodníku.



Zaoberať by sa mali poslanci i novelou Zákonníka práce, ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zmena podľa nej predstavuje oslabenie práva zamestnanca - osoby so zdravotným postihnutím na ochranu pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa.



Na programe je aj viacero poslaneckých návrhov, správy o činnosti verejného ochrancu práv a komisárky pre deti za uplynulý rok. Naplánovaná je tiež opakovaná voľba komisárky pre deti.



Poslanci si minútou ticha pripomenuli zosnulého Ľ. Romana

Poslanci Národnej rady (NR) SR si v úvode 60. schôdze minútou ticha uctili zosnulého Ľubomíra Romana. Pripomenuli si jeho umeleckú i politickú kariéru.



Herec a politik Ľubomír Roman zomrel vo veku 77 rokov. Dlhé roky pôsobil ako herec divadla Nová scéna v Bratislave. Bol tiež poslancom NR SR a ministrom kultúry za vlády Jozefa Moravčíka. V roku 2001 sa stal prvým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.