KOLLÁR: Po páde Radičovej vlády roky vládol Fico, teraz to hrozí znova

Bratislava 15. januára (TASR) – Konfliktná komunikácia medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽANO) a jej podpredsedom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) destabilizuje vládnu koalíciu a podľa lídra Sme rodina a predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára ohrozuje plnenie programových cieľov koaličných strán.povedal v diskusii na TASR TV Kollár.Bol by rád, keby táto štvorkoalícia dovládla celé štvorročné volebné obdobie.povedal Kollár.Dodal, že všetci členovia koalície by si mali uvedomiť prioritu plnenia programového vyhlásenia vlády a nesnažiť sa získavať za každú cenu politické body.tvrdí Kollár s tým, že pre neho je neprijateľné takto pokračovať.tvrdí predseda parlamentu.Dodal, že jeho plánom bolo napraviť nespravodlivosť pri stanovovaní dôchodkov žien ročníkov 1957 – 63.priblížil Kollár.Pripomenul svoj sľub pripraviť exekučnú amnestiu.povedal.Podľa Kollára sa pôvodne čakalo, že kríza bude tlačiť ceny nehnuteľností dole, stal sa však pravý opak.konštatoval. Nájomné v štátnom bratislavskom byte by sa pritom podľa neho malo pohybovať v sumách od 250 do 330 eur.uzavrel Kollár.