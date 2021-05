B. Kollár: Podmienky väzby v Žiline treba zlepšiť na európsku úroveň

Žilina 21. mája (TAS) – Podmienky väzby v Žiline sú najhoršie na Slovensku a treba ich zlepšiť na európsku úroveň. Na jej vytvorenie by malo smerovať najviac uvoľnených finančných prostriedkov. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) to povedal v piatok na brífingu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) po návšteve Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Žiline.



"Je to väznica v najhoršom stave, ktorá si bytostne vyžaduje rekonštrukciu. Podmienky útekovej alebo kolúznej väzby sú neľudské a musíme ich zmeniť. Videl som aj plány na stavbu novej budovy. Tým pádom by sa vedeli väzni presunúť do novej časti a starú časť by vedeli rekonštruovať. Aby sme mohli naozaj naplniť všetky požiadavky, napríklad aj Európskej únie," povedal Kollár.







Ministerka spravodlivosti podotkla, že bez finančnej dotácie sa podmienky osôb vo väzbe a vo výkone trestu nezlepšia. "Zbor väzenskej a justičnej stráže sa môže akokoľvek usilovať, aby bol výkon trestu alebo väzby humánny. Ak nezmeníme materiálne podmienky, tak sa v zásade nič nezmení. Z tohto pohľadu som rada, že sa o to zaujíma aj predseda parlamentu ako najvyšší predstaviteľ zákonodarnej moci. Verím, že vláda bude mať naozaj vôľu aj politickú silu, aby tu urobila zásadnú zmenu," skonštatovala Kolíková.







Objekt v Žiline má podľa nej už aj stavebné povolenie. "Potrebujeme prinajmenšom 10 miliónov eur. Je to aj otázka rozhodnutia vlády. Rátame s tým, že celková koncepcia väzenstva aj s týmto objektom bude na jeseň. Ak k tomu vláda pristúpi veľmi pozitívne, tak ho vieme začať realizovať ešte tento rok. Bude riešiť približne do 100 väznených osôb. Teraz tu máme celkovo cez 200 väznených osôb. Chceme vytvoriť objekt s európskym štandardom pre väznené osoby. To nám potom umožní rekonštruovať ostatné časti týchto objektov," dodala ministerka spravodlivosti.