B. Kollár: Politici by sa nemali hádať, nová vláda musí byť jednotná

Bratislava 22. marca (TASR) - Politici by sa zvlášť v tejto situácii nemali hádať a naťahovať o malichernosti, dôležitá je ich služba ľuďom. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal novozvolený predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Dodal, že novú funkciu prijíma s pokorou.



V situácii spojenej s pandémiou nového koronavírusu podľa neho treba reagovať na potreby ľudí a rýchlo prijímať nové zákony, ktoré zmiernia napríklad dosah toho, že veľa podnikov je v súčasnosti zatvorených. To má vplyv na finančnú situáciu ich vlastníkov a celých rodín.



V oblasti zahraničnej politiky štátu je podľa Kollára dôležité byť jednotní. "Patríme do Európy, a keďže máme euro, sme v jadre Európskej únie," zhodnotil. K stabilite novej vlády má podľa neho prispieť aj fakt, že koaličnú zmluvu podpísali nielen predsedovia, ale aj všetci poslanci strán novej koalície. "Je to verejný morálny záväzok," myslí si Kollár. Dôležitá je podľa neho tiež stabilita poslaneckého klubu a povedal, že urobí všetko, aby aj klub Sme rodina bol stabilný. Povedal, že jeho poslanci podporia bývalého premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) ako podpredsedu Národnej rady SR. Tvrdí, že s princípu by neodmietali ani keby opozícia na nejakú funkciu navrhla Roberta Fica (Smer-SD). "Ak aj on príde s nejakým dobrým návrhom, ktorý nebude mať dosah na verejné financie, prečo ho nepodporiť," hovorí Kollár. Dodal, že o tom bude diskutovať aj s ďalšími poslancami v koalícii.



Venoval sa tiež prioritám svojej strany v novej vláde. Jedným z jeho cieľom už pred voľbami bola výstavba nájomných bytov. V relácii TA3 povedal, že najskôr treba bojovať s aktuálnou krízou, no medzitým budú pripravovať legislatívne kroky pre výstavbu. Špecifikoval, že príprava legislatívy by mala trvať rok, ďalší rok sa bude pripravovať výstavba, na ktorú by chcel využiť modulové stavanie a spolupracovať aj so súkromným sektorom, a v treťom roku by malo dôjsť k realizácii výstavby. Cieľom je podľa Kollára priblížiť sa k 24.000 nových nájomných bytov.