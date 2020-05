B. Kollár: Poslanci by mohli nového ústavného sudcu voliť na jeseň

Bratislava 16. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mohli nového ústavného sudcu voliť na jeseň. Pre TASR to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) s tým, že voľbu chce vyhlásiť čo najskôr, mohlo by to byť v septembri alebo v októbri. Na ústavnom súde sa uvoľní miesto po sudcovi Mojmírovi Mamojkovi, ktorý oznámil, že sa vzdáva funkcie. Urobil tak potom, čo sa opätovne medializovali jeho kontakty s obžalovaným Marianom K.



"Najprv musí skončiť pán Mamojka, on sa vzdal, ale do konca mája ešte je členom ústavného súdu. Potom sa pozriem na lehoty, urobíme všetko preto, aby to bolo čo najrýchlejšie zvolané. Mám predstavu, že niekedy v septembri, októbri by sme už mohli pristúpiť k výberu," povedal pre TASR Kollár.



Poslanci by mali voliť nového ústavného sudcu podľa doterajších pravidiel. Pripustila to v uplynulých dňoch ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Za dôležité považuje verejné vypočutie kandidátov.



Mamojka končí ako ústavný sudca potom, čo sa medializovali jeho správy s Marianom K., obžalovaným v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. S Marianom K. sa mal stretnúť predtým, než sa rozhodovalo o jeho väzbe v kauze falšovania zmeniek v roku 2018. Kontakty medzi Mamojkom a obžalovaným potvrdil v januári na súde aj bývalý novinár a niekdajší siskár Peter Tóth.



Mamojkovi po vzdaní sa zaniká funkcia 30. mája. Odmieta, že by pomáhal Marianovi K. Tvrdí, že sa s ním nestretol. V stanovisku uviedol, že z funkcie sudcu Ústavného súdu SR odchádza pre úvahy o zavedení vekovej hranice pre ústavných sudcov a tiež pre zdravotné dôvody.